Jorge Jesuslu Al Hilal, Süper Kupa şampiyonu!
Al Hilal, Suudi Arabistan Süper Kupası finalinde Al Ittihad'ı 4-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Al Hilal'in dünya rekoru olan galibiyet serisi 34 maça yükseldi.
Suudi Arabistan Süper Kupası finalinde Al Ittihad ile Al Hilal karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Al Hilal 4-1 kazanarak şampiyon oldu.
Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 5 ve 89. dakikada Malcom, 44 ve 90+6'da Al Dawsari kaydetti. Al Ittihad'ın tek golü 21. dakikada Hamdallah'tan geldi.
Bu sonuçla birlikte Jesus'un ekibi Al Hilal'in dünya rekoru olan galibiyet serisi 34 maça yükseldi.
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