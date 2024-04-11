Jorge Jesuslu Al Hilal, Süper Kupa şampiyonu!

Al Hilal, Suudi Arabistan Süper Kupası finalinde Al Ittihad'ı 4-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Al Hilal'in dünya rekoru olan galibiyet serisi 34 maça yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2024 - 23:46
Jorge Jesuslu Al Hilal, Süper Kupa şampiyonu!
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Suudi Arabistan Süper Kupası finalinde Al Ittihad ile Al Hilal karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Al Hilal 4-1 kazanarak şampiyon oldu. 

Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 5 ve 89. dakikada Malcom, 44 ve 90+6'da Al Dawsari kaydetti. Al Ittihad'ın tek golü 21. dakikada Hamdallah'tan geldi. 

Bu sonuçla birlikte Jesus'un ekibi Al Hilal'in dünya rekoru olan galibiyet serisi 34 maça yükseldi.


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