Ali Koç, Fenerbahçe döneminde ilke imza attı

Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe, 5 sezondur görevde bulunan başkan Ali Koç yönetimindeki ilk kupasını kazanmış oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.06.2023 - 10:37
Ali Koç, Fenerbahçe döneminde ilke imza attı
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Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i mağlup etti ve kupanın sahibi oldu.

Michy Batshuayi'nin golleriyle Gürsel Aksel Stadı'nda rakibini 2-0 mağlup eden ve şampiyon olan Sarı Lacivertliler, 9 sezonluk kupa hasretini tamamladı.

İLK KUPA SEVİNCİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, futbol branşında ilk kupasını kazandı. Sarı-lacivertli kulübün başına 2018 yılında geçen Koç, 5 yıllık başkanlık döneminde ilk kez kupa sevincini yaşadı.

2013-2014'te Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan Fenerbahçe, 25 Ağustos 2014'teki TFF Süper Kupa'yı kazanmasının ardından 9 yıl sonra bir kupayı müzesine götürdü.

Bu arada Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile TFF Süper Kupa maçın çıkacak.


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