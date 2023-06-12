Ali Koç, Fenerbahçe döneminde ilke imza attı

Yayınlanma: 12.06.2023 - 10:37

Güncelleme: 12.06.2023 - 10:39

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i mağlup etti ve kupanın sahibi oldu.



Michy Batshuayi'nin golleriyle Gürsel Aksel Stadı'nda rakibini 2-0 mağlup eden ve şampiyon olan Sarı Lacivertliler, 9 sezonluk kupa hasretini tamamladı.

İLK KUPA SEVİNCİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, futbol branşında ilk kupasını kazandı. Sarı-lacivertli kulübün başına 2018 yılında geçen Koç, 5 yıllık başkanlık döneminde ilk kez kupa sevincini yaşadı.



2013-2014'te Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan Fenerbahçe, 25 Ağustos 2014'teki TFF Süper Kupa'yı kazanmasının ardından 9 yıl sonra bir kupayı müzesine götürdü.



Bu arada Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile TFF Süper Kupa maçın çıkacak.