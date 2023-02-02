Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı!
Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus, Kasımpaşa karşısında başarılı bir performans ortaya koyan Arda Güler'i bu kez hamle oyuncusu olarak kullanacak.
Fenerbahçe’de Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Adana Demirspor deplasmanının çok zorlu geçeceği düşüncesi ön plana çıkarken, Teknik Direktör Jorge Jesus genç yıldız Arda Güler için son kararını verdi.
Jorge Jesus
Sezon başından bu yana beklenilen süreyi alamayan Arda, Süper Lig’de son oynanan Kasımpaşa mücadelesinde Miha Zajc ile iyi bir ikili olmuş ve alınan 5-1’lik galibiyete büyük katkı sağlamıştı.
Milliyet'te yer alan haber göre teknik heyet bugünkü karşılaşmanın daha zorlu geçeceğini düşünüyor. Bu nedenle Zajc’ın yine ilk 11’de sahada olması, genç futbolcunun ise hamle oyuncusu olarak oyuna sonradan girmesi bekleniyor.
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