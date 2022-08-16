Jorge Jesus'tan Cristiano Ronaldo sözleri
Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adamı Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo sorusuna çarpıcı yanıtlar verdi. Jesus, "Ronaldo ile arkadaşız ama onun kariyeriyle ilgili farklı hırsları, farklı hedefleri var" dedi.
Takımını Kasımpaşa karşısında 6-0'lık skorla galibiyete ulaştıran Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, karşılaşmanın ardından yöneltilen Cristiano Ronaldo ve transfer sorusuna yanıt verdi.
Sağ bek pozisyonuna takviye yapmayı düşünüp düşünmediği sorulan Jesus, "Sağ bek almayı düşünmüyoruz. O pozisyonda Samuel-Osayi dışında Burak Kapacak var, Ferdi var. Fenerbahçe'nin o pozisyonda bir ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum" değerlendirmesinde bulundu.
RONALDO SORUSUNA GÜLDÜ
Cristiano Ronaldo'nun Jesusla tanıştığı için Fenerbahçe'ye gelebileceğine yönelik haberler hatırlatılan Jesus bu soruya gülerek, "Evet Ronaldo ile arkadaşız ama onun kariyeriyle ilgili farklı hırsları, farklı hedefleri var. Avrupa'da 5 büyük lig dışında bir ligde oynayacağını düşünmüyorum ama Fenerbahçe'ye gelmeyeceğini kesinlikle söyleyebilirim. Benim istemediğim için değil, kendisinin istememesinden dolayı" yanıtını verdi.
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