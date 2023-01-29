Jorge Jesus'tan Jayden Oosterwolde sözleri
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, Kasımpaşa maçı öncesi görüşlerini aktardı. Jesus, Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri yürütmek için İstanbul'a getirdiği Jayden Oosterwolde hakkında, "Sol bek bölgesini güçlendirmek istiyorduk. Elimizde sadece Alioski vardı. Lincoln orada oynadı, şimdi bir bek daha aldık" dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Kasımpaşa karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.
Portekizli teknik direktör, "Kasımpaşa maçı kolay olmayacak. İlk maçı 6-0 kazandık ama bu kez işimiz daha zor. 2-3 tane dikkat etmemiz gereken oyuncuları var. Çok çalıştık. 3 puan almak istiyoruz. Liderliği kaptırdık, mümkün olan en kısa sürede liderliği geri almak istiyoruz" diye konuştu.
Jayden Oosterwolde
JESUS'TAN YENİ TRANSFERE ÖVGÜ
Jesus, yeni transfer Jayden Oosterwolde'nin İstanbul'a gelmesinin hatırlatılması üzerine, "Sol bek bölgesini güçlendirmek istiyorduk. Elimizde sadece Alioski vardı. Lincoln orada oynadı, şimdi bir bek daha aldık. Elimizdeki beklere göre farklı özellikleri var. Ayrıca yabancı sayılmıyor. Bize katkı verecek" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'nin kalesi Kayseri'de 600 kişi İYİ Parti'ye katıldı
- Otobüs uçuruma devrildi: 25 ölü
- Antidepresan kullanımı 10 yılda neredeyse ikiye katladı
- Uğur Dündar'dan yıllar sonra gelen Deniz Baykal itirafı
- Altılı masadan Erdoğan'a sert yanıt
- İşe alınmayınca öyle bir şey yaptı ki...
- Esra Erol'un ağzı açık kaldı: Duvardaki erkeklerle...
- 'Onun adına çok utanıyorum'
- Kayseri'de yolcu otobüsü faciası! Çok sayıda can kaybı
- '13 Şubat'ta belirlenir, sonra açıklanır'