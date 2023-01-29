Jorge Jesus'tan Jayden Oosterwolde sözleri

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 18:33

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 18:33

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Kasımpaşa karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik direktör, "Kasımpaşa maçı kolay olmayacak. İlk maçı 6-0 kazandık ama bu kez işimiz daha zor. 2-3 tane dikkat etmemiz gereken oyuncuları var. Çok çalıştık. 3 puan almak istiyoruz. Liderliği kaptırdık, mümkün olan en kısa sürede liderliği geri almak istiyoruz" diye konuştu.

Jayden Oosterwolde

JESUS'TAN YENİ TRANSFERE ÖVGÜ

Jesus, yeni transfer Jayden Oosterwolde'nin İstanbul'a gelmesinin hatırlatılması üzerine, "Sol bek bölgesini güçlendirmek istiyorduk. Elimizde sadece Alioski vardı. Lincoln orada oynadı, şimdi bir bek daha aldık. Elimizdeki beklere göre farklı özellikleri var. Ayrıca yabancı sayılmıyor. Bize katkı verecek" dedi.