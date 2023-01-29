Kadıköy'de Enner Valencia gösterisi: Fenerbahçe 5-1 Kasımpaşa

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 18:04

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 21:55

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'ndaki maçı Fenerbahçe, 5-1'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 37, 39, 52 ve 69. dakikada Enner Valencia attı. Valencia, ilk golü penaltıdan attı. Sarı-lacivertlilerin diğer golü uzatmalarda Michy Batshuayi'den geldi. Karşılaşmada Kasımpaşa'nın tek golü 24. dakikada Mamadou Fall'dan geldi.

Enner Valencia, bu golleriyle birlikte ligdeki gol sayısını 19'a çıkardı. 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu ayrıca 4 asist yaptı.

Fenerbahçe'de sarı kart gören Miguel Crespo, gelecek hafta Adana Demirspor maçında cezalı duruma düştü.

Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, puanını 44'e yükseltti ve 48 puanlı lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Kasımpaşa ise 19 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Kasımpaşa, sahasında Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.

JORGE JESUS'TAN KADRODA 2 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, ligde son oynadıkları HangiKredi Ümraniyespor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 2 değişiklik yaptı.

Portekizli teknik adam, Ümraniyespor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Miguel Crespo ile Diego Rossi'yi, Kasımpaşa karşısında yedek soyundurdu.

68 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise Miha Zajc ile Arda Güler'i ilk 11'de oynattı.

Kasımpaşa karşısında kalede Altay Bayındır'ı görevlendiren Jesus, savunma dörtlüsünü Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Szalai ve Lincoln Henrique'den kurdu. Orta sahada Willian Arao ve Miha Zajc şans bulurken, kanatlarda Arda Güler ile İrfan Can Kahveci oynadı. Jesus, gol yollarında ise Enner Valencia ile Michy Batshuayi'ye güvendi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Luan Peres, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor, Diego Rossi ve Serdar Dursun ise yedek bekledi.

ARDA GÜLER, LİGDE İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, ligde bu sezon ilk kez bir maça 11'de başladı.

Bu sezon Avrupa'da 3, kupada ise 1 maçta ilk 11'de oynayan 17 yaşındaki Arda, ligde ise hep sonradan oyuna girmişti.

Arda, ligde bu sezon ilk kez Kasımpaşa karşısında 11'de görev aldı.

MIHA ZAJC, İLK 11'E GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin Sloven orta sahası Miha Zajc, ligde 4 maçın ardından ilk 11'de şans buldu.

Aldığı sürelerde gösterdiği performansla taraftarın beğenisini toplayan tecrübeli oyuncu, son olarak ligde 4-0 kazanılan Hatayspor müsabakasına ilk 11'de çıkmıştı.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Kasımpaşa müsabakasında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joao Pedro, Bright Osayi-Samuel ve Joshua King'in yanı sıra Ezgjan Alioski teknik heyet tercihiyle kadroda yer almadı.

KADIKÖY KAPALI GİŞE

Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını Kasımpaşa maçında yalnız bırakmadı.

Sarı-lacivertliler, soğuk havaya rağmen tribünlerde kendilerine ayrılan bölümlerin tamamını doldurdu.

Taraftarlar, maç öncesinde tek tek oyuncularını çağırarak onlara sevgi gösterisinde bulundu.

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

Fenerbahçe, karşılaşmanın 5. dakikasında penaltı bekledi. Zajc'ın vuruşu ceza alanındaki Daniel Graovac'tan sekip kornere çıktı. Fenerbahçeli futbolcular elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi. Hakem Volkan Bayarslan, VAR'la da konuştuktan sonra oyunu sürdürdü.

FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI

Fenerbahçe, 21. dakikada gole yaklaştı. Arda Güler'in ara pasıyla savunma arkasında topla buluşan Valencia'nın vuruşu yandan auta gitti.

KASIMPAŞA ÖNE GEÇTİ

Kasımpaşa, karşılaşmanın 24. dakikasında öne geçti. Hızlı gelişen atakta sol kanattan ceza sahasına giren Ahmet Engin, geriden gelen Mamadou Fall'u gördü. Fall, savunmanın da müdahalesine rağmen topu ağlara gönderdi.

KADIKÖY'DE İLGİNÇ ANLAR!

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile karşılaştığı mücadelenin 33 ila 37. dakikaları arasında ilginç olaylara sahne oldu.

Batshuayi'nin pasıyla ceza alanına giren Enner Valencia, Graovac'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve 33. dakikada hakem Volkan Bayarslan penaltı kararı verdi.

Penaltı için topun başına Michy Batshuayi geldi. Bu durumu gören Jorge Jesus, müdahale etti ve penaltıyı Valencia'nın kullanmasını istedi.

Enner Valencia, 35. dakikada topun başına geldi ve penaltıyı direğe nişanladı. Direkten dönen topu Enner Valencia tamamladı ancak penaltıda üst üste iki vuruş yaptığı için gol önce iptal edildi.

Hakem Volkan Bayarslan, Kasımpaşa kalecisi Erdem'in penaltıda çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle penaltı tekrarı istedi. VAR'dan onay bekleyen Volkan Bayarslan, penaltının tekrar edilmesini istedi.

37. dakikada Enner Valencia, ikinci penaltı vuruşunu ağlara gönderdi.

2 DAKİKA SONRA YİNE VALENCIA!

İlk golünü 37. dakikada atan Enner Valencia, 39. dakikada bir kez daha sahne aldı. Bu dakikada Hızlı gelişen hücumda sağ kanatta topla buluşan Ferdi'nin ortasında Valencia gelişine müthiş bir vuruşla takımını öne geçirdi.

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında soyunma odasına 2-1 önde gitti.

52'DE HAT-TRICK YAPTI!

Fenerbahçe'de Enner Valencia, 52. dakikada hat-trick yaptı. Bu dakikada Arda Güler uzak mesafeden müthiş bir aşırtma vuruş yaptı. Direkten dönen topu Enner Valencia tamamladı ve hat-trick'i tamamlamış oldu.

YİNE ENNER VALENCIA!

Enner Valencia, karşılaşmanın 69. dakikasında kendisinin ve takımının 4. golünü attı. Michy Batshuayi'nin sol çaprazdan yaptığı vuruş direkten döndü. Seken topu Valencia tamamladı.

JORGE JESUS'TAN DEĞİŞİKLİKLER

Fenerbahçe'de Jorge Jesus, karşılaşmanın 71. dakikasında oyuna müdahalede bulundu. Arda Güler, İrfan Can ve Miha Zajc kenara geldi. Emre Mor, Crespo ve Rossi oyuna dahil oldu.

VALENCIA ALKIŞLARLA KENARA GELDİ

Fenerbahçe'de 4 gol atan Enner Valencia, 83. dakikada alkışlarla oyundan çıktı. Ekvadorlu golcünün yerine oyuna Luan Peres dahil oldu.

SON SÖZÜ BATSHUAYI SÖYLEDİ

Fenerbahçe'de 90+2'de sahneye çıkan Michy Batshuayi maçın skorunu 5-1 olarak belirledi.

Fenerbahçe, karşılaşmadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.