İspanyollar duyurdu: Fenerbahçe, Barcelona'nın kapısını çaldı!

Transfer dönemi tüm hızıyla devam ederken İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Fenerbahçe, Barcelona forması giyen Emre Demir ile anlaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 09:36
İspanyollar duyurdu: Fenerbahçe, Barcelona'nın kapısını çaldı!
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Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için İspanya'dan transfer iddiası geldi. 

Kayserispor'dan Barcelona'nın B takımına transfer olan Emre Demir, Türkiye'ye geri dönüyor. Fenerbahçe, genç futbolcu ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Emre Demir

Sezon öncesinde 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Barcelona'nın B takımına giden Emre Demir, istediği forma şansını bulamadı.

18 yaşındaki futbolcu sadece 2 maçta toplamda 24 dakika görev yaptı.


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