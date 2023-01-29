İspanyollar duyurdu: Fenerbahçe, Barcelona'nın kapısını çaldı!

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 09:36

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 09:36

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için İspanya'dan transfer iddiası geldi.

Kayserispor'dan Barcelona'nın B takımına transfer olan Emre Demir, Türkiye'ye geri dönüyor. Fenerbahçe, genç futbolcu ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Emre Demir

Sezon öncesinde 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Barcelona'nın B takımına giden Emre Demir, istediği forma şansını bulamadı.

18 yaşındaki futbolcu sadece 2 maçta toplamda 24 dakika görev yaptı.