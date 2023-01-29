İspanyollar duyurdu: Fenerbahçe, Barcelona'nın kapısını çaldı!
Transfer dönemi tüm hızıyla devam ederken İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Fenerbahçe, Barcelona forması giyen Emre Demir ile anlaştı.
Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için İspanya'dan transfer iddiası geldi.
Kayserispor'dan Barcelona'nın B takımına transfer olan Emre Demir, Türkiye'ye geri dönüyor. Fenerbahçe, genç futbolcu ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
Emre Demir
Sezon öncesinde 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Barcelona'nın B takımına giden Emre Demir, istediği forma şansını bulamadı.
18 yaşındaki futbolcu sadece 2 maçta toplamda 24 dakika görev yaptı.
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