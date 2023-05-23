Jorge Jesus'tan taraftara çağrı: 'Herkes Kadıköy'e!'
Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak sarı-lacivertli taraftarlara çağrı yaptı.
Fenerbahçe, Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında 24 Mayıs Çarşamba günü Sivasspor'u konuk edecek.
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, Sivasspor karşılaşması öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
JORGE JESUS'TAN TARAFTARA ÇAĞRI
Portekizli hoca taraftarları maça çağırdı.
Jesus paylaşımında, "Yarın herkes Kadıköy'e!" ifadelerini kullandı.
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