Fenerbahçe'den TFF'ye Samet Akaydın tepkisi
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Samet Akaydın'ın Trabzonspor karşılaşmasında yaşananlar sebebiyle PFDK'ye sevk edilmesine tepki gösterdi.
Fenerbahçe Spor Kulübü, PFDK'ye sevk edilen Samet Akaydın için açıklama yaptı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Samet Akaydın'ın sevk kararı için "Türk futbolu adına tarihi bir skandal" ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe'nin "TFF HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ’NİN KARARI KABUL EDİLEMEZ" başlıklı açıklaması şu şekilde:
"TFF Hukuk Müşavirliği’nin, futbolcumuz Samet Akaydın’ı kamera görüntülerinde eylemi yapmadığı net bir şekilde ispatlı olmasına rağmen sosyal medyada tribünden çekilmiş manipülatif bir görüntü servis edilmesi ve takiben sosyal medyada oluşturulan algı neticesinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etmesi Türk futbolu adına tarihi bir skandaldır.
Sorunsuz ve dostane ortamda geçen bir maçta, hiçbir maç raporunda yer almayan ve gerçek olmayan bir gündem üzerinden, Trabzon’da doğmuş, Trabzonspor altyapısında yetişmiş, milli takımımızın da formasını terleten bir futbolcunun iftira ile kamuoyu önüne atılması, TFF’nin Fenerbahçe’ye bakış açısının en net göstergesidir.
Fenerbahçe Spor Kulübü olarak;
Bu sevkte imzası olan TFF Hukuk Müşavirliği başta olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu çatısı altında görev yapan her bir yetkiliye çağrıda bulunuyor; bu hukuksuzluğun derhal çözümlenmesini bekliyoruz."
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