Fenerbahçeli Arda Güler'de işlem tamam!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, bu sezon performansıyla dikkat çeken genç futbolcu Arda Güler ile yeni sözleşme imzalayacak.
Fenerbahçe’de Arda Güler’in sözleşmesi konusunda gerekli adımlar atıldı.
Genç yetenek sarı-lacivertli takımda devam ediyor. 18 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan bu sezon bin 500 dakika forma giymezse 5 milyon Avro’ya serbest kalacağı yönündeki maddenin devre dışı bırakılacağı öğrenildi.
BAŞKAN DEVREYE GİRDİ
Arda bu sezon bin 216 dakika sahada kaldı. Genç futbolcunun bin 500 dakikayı geçmesi halinde 17 milyon 500 bin Avro’ya serbest kalması şeklindeki maddenin de değiştirilmesi yönünde adım atıldı.
Başkan Ali Koç’un talebiyle Arda’nın ailesiyle görüşüp anlaşan Fenerbahçe yönetiminin kısa süre sonra sözleşmeyi güncelleyeceği bildirildi. Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un, Trabzonspor galibiyetinin ardından soyunma odasında Arda Güler’i özel olarak tebrik ettiği kaydedildi.
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