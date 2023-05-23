Rangers'tan Fenerbahçe'ye müjde: 5 isimle yollar ayrılıyor!

Yayınlanma: 23.05.2023 - 14:38

Güncelleme: 23.05.2023 - 14:38

İskoçya'da şampiyonluğu ezeli rakibi Celtic'e kaptıran Rangers'ta 5 isimle yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada sözleşmeleri biten Scott Arfield, Filip Helander, Ryan Kent, Allan McGregor ve Alfredo Morelos'un takımdan ayrıldığı belirtildi.

Ryan Kent

GOL KRALLIĞI YAŞAMIŞTI

Liverpool altyapısından yetişen Ryan Kent, 2019/20 sezonunda bonservisiyle İskoç ekibine tranfer olmuştu.

Alfredo Morelos ise 2017/18 sezonunda Helsinki'den takıma katılmış ve Rangers'ta 1 kez gol krallığı yaşamıştı.

Alfredo Morelos (sağda)

26 yaşındaki Ryan Kent, Rangers formasıyla çıktığı 218 maçta 33 gol, 57 asistlik performans sergiledi. 26 yaşındaki forvet Morelos ise Rangers formasıyla toplamda 268 maça çıktı ve 124 gol, 58 asist yaptı.