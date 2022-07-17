Jorge Jesus'tan yeni sezon mesajı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe, yeni sezonun ilk resmi maçı olan Dinamo Kiev karşılaşması öncesi hazırlık maçlarını tamamlarken Sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Tecrübeli teknik adam yaptığı paylaşımda, "Sezon öncesi hazırlıklarımız tamamlandı. Biz hazırız. Siz hazır mısınız?" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde çıktığı 6 hazırlık maçında 5 galibiyet 1 beraberlik aldı.
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