Jorge Jesus'tan yeni sezon mesajı

17 Temmuz 2022 Pazar, 15:12

Fenerbahçe, yeni sezonun ilk resmi maçı olan Dinamo Kiev karşılaşması öncesi hazırlık maçlarını tamamlarken Sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Tecrübeli teknik adam yaptığı paylaşımda, "Sezon öncesi hazırlıklarımız tamamlandı. Biz hazırız. Siz hazır mısınız?" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde çıktığı 6 hazırlık maçında 5 galibiyet 1 beraberlik aldı.