Jorge Jesus'un adı geçiyordu... Portekiz Milli Takımı için Roberto Martinez iddiası!

Yayınlanma: 07.01.2023 - 16:46

Güncelleme: 07.01.2023 - 16:46

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etmesinin ardından teknik direktör Fernando Santos ile yollan ayrılan Portekiz, yeni teknik direktörünü buldu.

İngiltere'den The Athletic'in haberine göre, Portekiz, İspanyol teknik direktör Roberto Martinez ile prensip anlaşmasına vardı. Martinez'in resmi işlemlerinin gelecek hafta sonuna kadar bitmesinin beklendiği aktarıldı.

Roberto Martinez

2016-2022 yılları arasında Belçika Milli Tahmini çalıştıran Martinez, 2022 Katar Dünya Kupası'na gruplara veda edilmesinin ardından görevinden ayrılmıştı.

Jorge Jesus

JORGE JESUS'UN DA ADI GEÇMİŞTİ!

Portekiz gazetesi Record'un haberine göre, federasyonun milli takım teknik direktörlüğü için alternatifleri arasında Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus da yer alıyordu.







