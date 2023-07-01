Galatasaray ve Fenerbahçe, Maycon için devrede!

Yayınlanma: 01.07.2023 - 12:07

Güncelleme: 01.07.2023 - 12:07

Galatasaray ve Fenerbahçe, transfer döneminde bir kez daha karşı karşıya geldi.

ESPN'de yer alan habere göre, iki ezeli rakibin Shakhtar Donetsk forması giyen orta saha oyuncusu Maycon ile ilgilendiği öne sürüldü.

BREZİLYA EKİBİNİ BİLGİLENDİRECEK

Maycon'un 2023 yılının sonuna kadar Corinthians'a kiralandığı hatırlatıldı. Ancak Brezilya ekibinin, 25 yaşındaki kiralık oyuncusunu yaz transfer döneminde kaptırabileceği kaydedildi.

Shakhtar Donetsk'in 25 yaşındaki futbolcu için resmi bir teklif alması halinde, Corinthians'ın bilgilendirilmesi gerektiği ve Brezilya ekibinin bu teklifi karşılayabilme olasılığının değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

6 MİLYON EURO ÖDENDİ

Shakhtar Donetsk, Maycon'u 2018 yılında Corinthians'tan 6.6 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Brezilyalı futbolcunun Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi 2025 yılının sonunda sona eriyor.