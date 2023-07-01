Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent İstanbul’da!

Yayınlanma: 01.07.2023 - 19:18

Güncelleme: 01.07.2023 - 20:08

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent, İstanbul'a geldi.

Kent'i İstanbul Havalimanı'nda kulüp yetkilileri karşıladı.

Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulunan Kent, İstanbul'da olduğu için büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Teklif aldığım andan itibaren sabırsızlanıyordum. Sonunda burada olduğum için çok mutluyum. İstanbul hakkında da çok güzel şeyler duydum. Hem takım arkadaşlarımız hem teknik heyetimiz hem de taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum." şeklinde konuştu.