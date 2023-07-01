Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent İstanbul’da!

Fenerbahçe'nin 4 yıllığına anlaşmaya vardığı Ryan Kent, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak üzere İstanbul’a geldi.

AA
Yayınlanma: 01.07.2023 - 19:18
Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent İstanbul’da!
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent, İstanbul'a geldi.

Kent'i İstanbul Havalimanı'nda kulüp yetkilileri karşıladı.

Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulunan Kent, İstanbul'da olduğu için büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Teklif aldığım andan itibaren sabırsızlanıyordum. Sonunda burada olduğum için çok mutluyum. İstanbul hakkında da çok güzel şeyler duydum. Hem takım arkadaşlarımız hem teknik heyetimiz hem de taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum." şeklinde konuştu.


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