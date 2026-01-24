Jose Mourinho'dan aylardır maça çıkmayan Rafa Silva için karar!

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz Premier Lig'in 19. haftasında yarın Estrela'yı konuk edecekleri maç öncesinde, Beşiktaş'tan transfer ettikleri Rafa Silva hakkında açıklamalarda bulundu.

"RAFA SILVA BİZE ÇOK ŞEY KATABİLİR"

BTV'ye konuşan Mourinho, Portekizli futbolcunun çok değerli ve tecrübeli bir oyuncu olduğunu belirterek "Benfica'da oynamanın ne anlama geldiğini çok iyi biliyor. Herhangi bir hücum pozisyonunda bize çok şey katabilir" dedi.

"RAFA SILVA YARIN OYNAYACAK"

Jose Mourinho, Rafa'nın yarınki maçta forma giyip giymeyeceğinin sorulması üzerine ise "Aylardır oynamadı, aylardır takımla antrenman yapmadı, sadece bireysel olarak çalıştı. Yarın Luz Stadı'nda en iyi Rafa'nın gelip mucizevi bir şekilde ortaya çıkmasını bekleyemeyiz. O, ihtiyacımız olan ve zaten oynamaya hazır olduğunu belli eden bir oyuncu. Hafif yapılı, kaslı, kas sakatlığı yok. Oynamaya hazır ve yarın oynayacak" sözleriyle yanıtladı.

MOURINHO'DAN RAFA SILVA'YA JEST

Mourinho ayrıca, Luz Stadı'ndaki park yerinin Benfica'da oynadığı dönemde Rafa Silva'ya ait olduğunu ve bu nedenle park yerini tekrar kendisine tahsis ettiğini belirtti.