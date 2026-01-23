Benfica taraftarlarından Rafa Silva'ya sert tepki: 'Tahammül edemeyiz'

Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Benfica, Beşiktaş'ta forma giyen Rafa Silva'yı kadrosuna kattı.

32 yaşındaki yıldız oyuncunun Benfica'ya geri dönüşü gündem yaratırken, Portekiz ekibinin taraftarları ise duruma tepki gösterdi.

Record'da yer alan habere göre, başkan Rui Costa'nın ara transfer dönemindeki bu hamlesi büyük tepki çekti.

İşte Benfica taraftarlarının Rafa Silva transferinin ardından yaptığı yorumlar:

"Bu transferde kendimi göremiyorum. Rafa zamanında ayrılmak istedi. Beşiktaş ile yapılan anlaşmanın bedelini ve ne kadar kazanacağını açıklamaya cesaret edin. Sportif olarak katkı verebilir ama gemiyi terk etmek isteyen birine tahammül edemeyiz."

'BU DURUM SADECE BENFICA'DA OLUR'

"Saçmalık! Yaptıklarınızdan utanın! Öfkelenip bedelsiz ayrılan bir oyuncu şimdi 7 milyon Euro karşılığında geri mi dönüyor?! Bu sadece Benfica'da olur."

'HER SEVİYEDE BECERİKSİZLİK'

"Yazıklar olsun! 29 yaşındayken sözleşmesini yenilemediler ancak 32 yaşında milyonlarca Euro saçılıyor. Bu mantığın ötesinde! Her seviyede beceriksizlik. Doğru yolda mıyız?"