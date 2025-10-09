Cumhuriyet Gazetesi Logo
Jose Mourinho'dan büyük Benfica'ya övgü: 'Burası gerçekten harika bir kulüp'

Jose Mourinho'dan büyük Benfica'ya övgü: 'Burası gerçekten harika bir kulüp'

9.10.2025 13:13:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Jose Mourinho'dan büyük Benfica'ya övgü: 'Burası gerçekten harika bir kulüp'

Portekiz Ligi ekibi Benfica'nın teknik direktörü Jose Mourinho, katıldığı bir konferansta açıklamalarda bulundu. Mourinho, Benfica'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Fenerbahçe'den sonra Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, katıldığı bir konferansta Portekiz ekibi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Benfica'nın çok iyi koşullara sahip olduğunu söyleyen Mourinho, "Benfica, büyük bir kulüp ve şimdi burada beni şaşırtmaya devam ediyorlar" sözlerini sarf etti.

"BURASI GERÇEKTEN HARİKA"

Sözlerine devam eden Mourinho, "Dürüst olmak gerekirse, duyduklarınız ile her gün gördükleriniz, hissettikleriniz ve deneyimledikleriniz farklı şeyler. Fizisel yapı bir şey ama insan yapısı başka bir şey. Seixal (Benfica tesisleri, spor kompleksi) hakkında çok konuşuldu ama burası gerçekten harika bir kulüp" dedi.

Portekizli teknik adam, "Benfica, bir teknik direktörün ihtiyaç duyabileceği her şeye sahip" diye konuştu.

5 MAÇTA 2 GALİBİYET

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Benfica'nın başına geçen Mourinho, Portekiz ekibi ile şu ana dek 5 maça çıktı. Mourinho, bu maçlarda; 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Benfica #jose mourinho

İlgili Haberler

Benfica maçında sakatlanmıştı: Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi!
Benfica maçında sakatlanmıştı: Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi! Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki Kolombiyalı oyuncusu Jhon Duran'ın bireysel saha çalışmalarına başladığı kaydedildi.
Fenerbahçe taraftarlarına cinayet soruşturması: Polis her yerde arıyor!
Fenerbahçe taraftarlarına cinayet soruşturması: Polis her yerde arıyor! UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda oynanan Fenerbahçe - Feyenoord karşılaşmasının ardından 3 sarı-lacivertli taraftar cinayete teşebbüsle suçlanıyor. Emniyet birimlerinin şüpheli 3 taraftarı aradığı kaydedildi.
Tarih bu maçı yazacak! AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin!
Tarih bu maçı yazacak! AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin! Kupa Voley'in sahibi Fenerbahçe Medicana, 2-0 geriye düştüğü setlerde Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank'ı 3-2 mağlup ederek Şampiyonlar Kupası'nı kazandı.