Jose Mourinho'dan oyuncusuna övgü: 'En iyi maçını oynadı'

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup ederek ligde bu sezonun ilk galibiyetini aldı.

Karşılaşmanın ardından Jose Mourinho mücadeleyi değerlendirdi. Karşılaşmaya ilişkin Mourinho, "Bugün 5-6 da olabilirdi. Bize galibiyeti getiren faktörler maçın ilk dakikasından itibaren dominant bir oyun sergiledik ve oyunu domine ettik. İlk yarı biterken 3-4 olmalıydı. İlk yarıya 1-1 girmek hayal kırıklığıydı. Hak ettiğimizden daha az farklı bir galibiyet oldu" dedi.

Mourinho sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çağlar ve İsmail çok çok iyi maç çıkardılar. İsmail'e de 'Geldiğimden beri en iyi maçını oynuyorsun' dedim. Bugün çok temiz paslar yaptı ve performansından dolayı çok mutluyum. Çağlar bütün ikili mücadelelerini kazanmış. Çok çok iyi oynadılar."

Maçın ardından Mourinho ayrıca, "Oğuz ve Talisca'nın performansı da iyiydi. Takım çok iyi performans sergiledi. Bu dediklerime stüdyodaki uzmanlar ya da sosyal medyadaki insanlar belki katılmazlar çünkü onlar benim görmediklerimi görüyorlar. Bence bugün eksiksiz bir performans sergiledik" açıklamasında bulundu.