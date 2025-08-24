Cumhuriyet Gazetesi Logo
Jose Mourinho'dan oyuncusuna övgü: 'En iyi maçını oynadı'

Jose Mourinho'dan oyuncusuna övgü: 'En iyi maçını oynadı'

24.08.2025 00:24:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Jose Mourinho'dan oyuncusuna övgü: 'En iyi maçını oynadı'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kocaelispor karşısında çok iyi bir performans sergilediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup ederek ligde bu sezonun ilk galibiyetini aldı.

Karşılaşmanın ardından Jose Mourinho mücadeleyi değerlendirdi. Karşılaşmaya ilişkin Mourinho, "Bugün 5-6 da olabilirdi. Bize galibiyeti getiren faktörler maçın ilk dakikasından itibaren dominant bir oyun sergiledik ve oyunu domine ettik. İlk yarı biterken 3-4 olmalıydı. İlk yarıya 1-1 girmek hayal kırıklığıydı. Hak ettiğimizden daha az farklı bir galibiyet oldu" dedi.

Mourinho sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çağlar ve İsmail çok çok iyi maç çıkardılar. İsmail'e de 'Geldiğimden beri en iyi maçını oynuyorsun' dedim. Bugün çok temiz paslar yaptı ve performansından dolayı çok mutluyum. Çağlar bütün ikili mücadelelerini kazanmış. Çok çok iyi oynadılar."

Maçın ardından Mourinho ayrıca, "Oğuz ve Talisca'nın performansı da iyiydi. Takım çok iyi performans sergiledi. Bu dediklerime stüdyodaki uzmanlar ya da sosyal medyadaki insanlar belki katılmazlar çünkü onlar benim görmediklerimi görüyorlar. Bence bugün eksiksiz bir performans sergiledik" ıklamasında bulundu.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Kocaelispor #jose mourinho

İlgili Haberler

Kocaelispor karşısında hata yapmadı... Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı!
Kocaelispor karşısında hata yapmadı... Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı! Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti ve 2. maçında galibiyetle tanıştı.
Edson Alvarez, Fenerbahçe'de
Edson Alvarez, Fenerbahçe'de Fenerbahçe, West Ham United'dan Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez'i satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığını duyurdu.
Fenerbahçe'nin ikinci Meksikalısı Edson Alvarez
Fenerbahçe'nin ikinci Meksikalısı Edson Alvarez Fenerbahçe'nin 2025-26 sezonu kadro planlaması çerçevesinde geçici transferini duyurduğu Edson Alvarez, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki ikinci Meksikalı futbolcu oldu.