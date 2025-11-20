Jose Mourinho'dan Rafa Silva iddialarına dikkat çeken yanıt!

Benfica, Portekiz Kupası'nda karşılaşacağı Atletico maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Rafa Silva hakkında gelen soruya cevap verdi.

"BAŞKA KULÜPLERİN OYUNCULARI HAKKINDA..."

Rafa Silva ile ilgilendikleri yönünde çıkan iddiaların üzerine gelen bir soruya Portekizli teknik direktör, cevap olarak şu ifadeleri kullandı:

"Başka kulüplerin oyuncuları hakkında konuşamam. Rafa şu anda Beşiktaş'ın oyuncusu. Bu nedenle herhangi bir yorum yapmayacağım. Bazı meslektaşlarınız işi çizime döktü bile, hatta benim onun karakterini sevmediğimi söyleyenler oldu. Tanımadığım birinin karakterini sevmemem mümkün mü?"