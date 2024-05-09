Jose Mourinho, emeklilik için tarih verdi

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, kariyerinin geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 18:15
Jose Mourinho, emeklilik için tarih verdi
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Portekizli teknik adam Jose Mourinho, kariyerinin geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Ocak ayında Roma'dan ayrıldıktan sonra henüz bir kulüple anlaşmayan Jose Mourinho, hala çalışmak için enerjisinin olduğunu söyleyerek, "2035 ile 2040 arasında emekli olacağım ve o zamana kadar kazanmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.


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