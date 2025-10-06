Jose Mourinho eski takımı Porto ile yenişemedi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.10.2025 10:07:00
Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, Portekiz Premier Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Porto ile 0-0 berabere kaldı.

Portekiz Premier Lig'in 8. haftasında Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, deplasmanda Porto'ya konuk oldu.

Estadio do Dragao'da oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan beraberlik ayrıldı.

DENİZ GÜL FORMA GİYDİ

Karşılaşmada Porto forması giyen milli oyuncu Deniz Gül, oyuna 75. dakikada dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte bu sezon ilk kez ligde puan kaybeden Porto, 22 puan ile liderliğini sürdürdü. Benfica ise 18 puan ile milli araya 3. sırada girdi.

Ligde gelecek hafta Benfica, Arouca'yı konuk edecek. Porto, Celoricense'ye konuk olacak.

