Jose Mourinho için dikkat çeken iddia: 'Derbinin faturasını 3 oyuncuya kesti'

Yayınlanma: 10.04.2025 - 15:41

Güncelleme: 10.04.2025 - 16:46

Tümer Metin, Süper Lig'in 31. haftası öncesi Fenerbahçe'nin gündemini Asist Analiz'de değerlendirdi.

Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçına çıktığı 11'in sarı-lacivertlileri şampiyon yapmayacağını belirtti.

Kalan 8 haftada Mourinho'nun kemik 11'ine 7-8 futbolcu yazması gerektiğini ifade eden Tümer Metin, "Fred, Amrabat, Tadic, Dzeko sahadaysa Fenerbahçe üretemez. Bu isimler oynarken Fenerbahçe'nin üretmesi imkansız hale geliyor. Bu dörtlüden minimum ikisinden feragat etmek zorundasın" dedi.

Öte yandan Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u Mourinho'nun hamleleriyle değil bireysel oyuncu kalitesiyle çözdüğünü ifade etti.

Mourinho'nun Galatasaray derbisi sonrası faturayı 3 futbolcuya kestiğini aktaran Tümer Metin, bu isimlerin Youssef En-Nesyri, Filip Kostic ve Oğuz Aydın olduğunu dile getirdi.

"Sezon sonuna saklıyordum ama bir şey söyleyeyim" diye sözlerine devam eden Tümer Metin, "Olasılıklar üzerine konuşalım; olur da Fenerbahçe şampiyon olursa Mourinho devam edecek, Fenerbahçe şampiyon olamazsa görünen o ki Mourinho yine devam edecek. İşin tuhaf yanı Galatasaray buradan şampiyonluğu verirse Okan Hoca'yı yollarlar. Galatasaray şampiyon olursa Okan Hoca hala tartışmalı. Çok tuhaf. İki sene şampiyon yapan hocanın hiç kredisi yok takımda" şeklinde konuştu.