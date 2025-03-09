Maç maç tahmin yaptı... Tümer Metin'den şampiyonluk iddiası!

Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Tümer Metin, Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçlarında toplayacağı puanı hafta hafta tahmin etti.

Maç maç tahmin yaptı... Tümer Metin'den şampiyonluk iddiası!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.03.2025 - 11:15

Tümer Metin, Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan fikstürünü Asist Analiz'de yorumladı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ligdeki kalan maçlarını hafta hafta tahmin eden Tümer Metin'in şampiyonluk iddiası gündem oldu.

Tümer Metin'in 65 puandaki Galatasaray'la ilgili tahminleri şöyle:

  • Alanyaspor (D) galibiyet, 
  • Antalyaspor galibiyet, 
  • Beşiktaş (D) yenilgi, 
  • Samsunspor (D) beraberlik, 
  • Bodrumspor galibiyet, 
  • Eyüpspor (D) galibiyet, 
  • Sivasspor galibiyet, 
  • Trabzonspor (D) galibiyet, 
  • Kayserispor galibiyet, 
  • Göztepe (D) beraberlik,
  • Başakşehir galibiyet.

Tümer Metin'in bu tahminlerine göre Galatasaray ligde sezonu 91 puanla tamamlayacak.

FENERBAHÇE, 1 PUANLA ŞAMPİYON

Tümer Metin'in 61 puandaki Fenerbahçe'yle ilgili tahminleri ise şöyle: 

  • Samsunspor galibiyet, 
  • Bodrumspor (D) galibiyet, 
  • Trabzonspor galibiyet, 
  • Sivasspor (D) galibiyet, 
  • Kayserispor galibiyet, 
  • Gaziantep FK (D) galibiyet, 
  • Beşiktaş beraberlik, 
  • Başakşehir (D) galibiyet, 
  • Eyüpspor galibiyet, 
  • Hatayspor (D) galibiyet, 
  • Konyaspor galibiyet.

Tümer Metin'in bu tahminlerine göre Fenerbahçe ligde sezonu 92 puanla, ezeli rakibi Galatasaray'ın 1 puan önünde tamamlayıp şampiyon olacak.


Etiketler: #Tümer Metin #fenerbahçe #galatasaray

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