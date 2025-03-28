Tümer Metin'den Ali Koç ve Jose Mourinho iddiası: 'Tarihe geçebilirdi'

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Tümer Metin, katıldığı bir YouTube kanalından değerlendirmelerde bulundu. Metin, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç işe Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho hakkında dikkat çeken sözler sarf etti.

Tümer Metin'den Ali Koç ve Jose Mourinho iddiası: 'Tarihe geçebilirdi'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.03.2025 - 12:13

Tümer Metin, Asist Analiz YouTube kanalında açıklamalarda bulundu. Metin'in Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve teknik direktör Jose Mourinho için kullandığı ifadeler dikkat çekti.

Tümer Metin'in açıklamaları şöyle:

"Fenerbahçe, Galatasaray derbisini kazanırsa biz biraz daha Mourinho'ya katlanmak zorunda kalırız."

"Ben katlanmazdım, fikrim çok net. Heybem dolu, söylüyorum. Ben katlanmazdım. Kimse katlanmazdı."

"MOURINHO'YU YOLLAYAN BAŞKAN OLARAK TARİHE GEÇEBİLİRDİ"

"Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un ilk senesi ikinci senesi olsa Mourinho'yu yollayan başkan olarak tarihe geçebilirdi."

"Ama onun da kredisi yok. Başkan ve yönetimin de kredisi olmadığı için Mourinho da oyunu çok kurnazca ve iyi oynadı, yönetim o kozu verdiği için eline... Bunları konuşacağız, zamanı gelecek."


Etiketler: #Tümer Metin #fenerbahçe #Ali Koç #jose mourinho

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