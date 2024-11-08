Jose Mourinho için Premier Lig iddiası: 'Görevi üstlenmek istiyor'
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun tekrardan Premier Lig'e dönebileceği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından Türk futboluna ilişkin açıklamaları dış basında manşetlere taşınan Jose Mourinho için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
The Guardian'da "Jose Mourinho, Eddie Howe ayrılırsa Newcastle United'ın teknik direktörlüğünü üstlenmek istiyor" başlığıyla yer alan habere göre, Jose Mourinho, Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamalarla Türkiye'de mutsuz olduğunu açıkça belli etti.
Haberde, Portekizli hocanın yazın takımın başına geçmesine rağmen potansiyel fırsatları göz önünde tuttuğu ifade edildi.
Mourinho'nun Newcastle United'daki gelişmelerden haberdar olmak için aracılarla iletişimini koparmadığı öne sürüldü.
Deneyimli çalıştırıcının mart ayında Suudi Arabistan Grand Prix'sinde Newcastle'ın başkanı Yasir al-Rumayyan ile bir toplantıda bir araya geldiği ve sonrasında bağlantıyı sürdürdüğü belirtildi.
Öte yandan Mourinho'nun Premier Lig'i özlediğinin bir başka göstergesi olarak Portekizli çalıştırıcının, Fenerbahçe'nin Manchester United maçı öncesinde İngiliz gazetecilere olan dostça yaklaşımı gösterildi.
Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe'un yeri, Suudi sahiplerinin kulübü Şampiyonlar Ligi'nde görmek istemesi nedeniyle garanti değil.
The Guardian'daki haberde geçen hafta Arsenal'i yenmeden önce Newcastle United'ın 5 maçlık 3 puan özlemine dikkat çekildi.
Howe'un Avrupa kupaları için Newcastle United'ı yarışta tutması ve yakın zamanda bir ayrılık yaşanmaması bekleniyor.
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