Semih Şentürk'ten flaş Mourinho iddiası: 'Kimseyle konuşmuyor'
Geçen yıl Fenerbahçe U19 takımını çalıştıran Semih Şentürk, Mourinho hakkında bir iddiada bulundu. Eski öğrencileriyle iletişiminin devam ettiğini söyleyen Şentürk, Mourinho'nun Samandıra'da kimseyle konuşmadığını söyledi.
Yorumcu olarak kariyerine devam eden Semih Şentürk, geçen yıl Fenerbahçe U19 takımını çalıştırmıştı. Eski öğrencileriyle hala görüştüğünü belirten Şentürk, Mourinho ile ilgili aldığı bilgiyi yayında açıkladı.
Semih Şentürk'ün SkySpor YouTube kanalındaki açıklamaları şöyle:
"Geçen seneki çocuklarla iletişimim var. Bunları ara sıra Mourinho çağırıyor, 12-13 kişi taktik idmana.
Son 2 gün öncesi yapılan taktik idmanı var ya... Taktik idmanda zaten normal başlayacağı 11 ile çalışmıyormuş.
Hep karışık 11 yapıyormuş. Birincisi orada bir yanlış var."
"HEP FARKLI 11'LER"
"Mourinho sezon başından beri, bizim çocuklar hepsi gidiyorlar oraya... Taktik idmanda bizim takım rakip takım oluyor.
Atıyorum benim geçen sene çalıştırdığım U19 takımı AZ Alkmaar oluyor ama diğer takımı hep farklı farklı 11'ler..."
"KİMSEYLE KONUŞMUYORMUŞ"
"Bir de Mourinho'yu soruyorum mesela 'Nasıl?' diyorum. 'Kimseyle konuşmuyor" diyorlar.
Yardımcısı yaptırıyormuş taktik idmanı. Nasıl başarı gelecek? Kimseyle konuşmuyormuş.
Bunlar gerçek ciddi söylüyorum, kimseyle konuşmuyormuş."
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