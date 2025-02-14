Jose Mourinho ikinci maça dikkat çekti: 'Çok iyi bir sonuç diyemem'

Yayınlanma: 14.02.2025 - 00:19

Güncelleme: 14.02.2025 - 00:19

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Anderlecht maçının ardından konuştu. İşte o sözler...

Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde:

"Bugün çok iyi oynadık. Çok iyi bir sonuç diyemem, çünkü tur atlamalıyız."

"DURUMU CİDDİYE ALMALIYIZ"

"Devreye 3-0 önde girerseniz mutlu olursunuz ama 90 dakikadan oluşan ikinci bir yarı var. Durumu ciddiye almalıyız. Orada her şeyleriyle üzerimize gelecekler. Şimdi Kasımpaşa maçını düşünmeliyiz."

"Aslında oynamaya başlamadan önce de söyledim. Ben Yusuf ile çalışmak, yetiştirmek istiyorum. Türkiye'de kültürel olarak insanlar daha hazır oyuncu görmek istiyor. Yusuf çok yetenekli. Ayaklarını sağlam şekilde yere basmalı. Harika tecrübeler elde etti bu dönemde. Çok zeki ve çok çalışkan. Ancak ayakları hep yere basmalı."

"TECRÜBEM DİYOR Kİ DAHA BİTMEDİ"

"Sanırım ocak ayından itibaren 10 maç yaptık, 8 galibiyet 2 beraberliğimiz var. Takım üzerine koyarak devam ediyor ve gelişiyor. Noel döneminde maç yapmadığımız periyodun karşılığını alıyoruz. Tabii ki her şey zor. Avrupa Ligi'nde henüz eleme usülü oynanan maçların başındayız. Kazandık ama tur ortada, henüz bir şey bitmedi. 3-0'a rağmen tur bitmedi. Futbolda her şey olabilir. Bugün aldığımız sonuç, turu aldık düşüncesine itmiyor. Takımın performansı beni mutlu ediyor. Bugün iyi oynadık. Oyuncularım ne yapmak istediğimizi çok iyi anlıyorlar. Takım birlik olmuş durumda. Amrabat stoperde harika, Yusuf harika, takımdaki bütün oyuncular çok iyi. Bugün Bright'ı çıkardım, çünkü ikinci sarı karttan korktum. Amrabat'ı çıkaramadım, çünkü o pozisyonda başka bir oyuncum yoktu. 3'den fazla atabilirdik. İrfan 2 harika şut çıkardı. Bu sonuç tur için yeterli mi, Brüksel'de göreceğiz."

"Vertonghen'in formasını aldım. Benim çocuklarım, her zaman benim çocuklarımdır, bana karşı oynasalar bile. Formasını aldığım için çok mutluyum. "

"KALP KRİZİ GEÇİRMEK İSTEMEM"

"Hakemin pozisyonlarını kenardan seyrettim. Hakemin oyun kontrolünden mutluyum. Bright'a yapılan penaltı vardı. Golden önce korner miydi, değil miydi görmedim. VAR bir pozisyonu 3 dakika inceliyorsa o zaman pozisyon şüphelidir ve doğru karar beklersiniz. 3 dakika izleyip yanlış karar vermek zordur."

"Ben maçları kazanmayı severim, mümkünse kalp krizi geçirmeden... Bir maçı 7-3 kazanıyorsam, kalp krizi geçirecek bir durum olmamıştır. Takım bu maçta hata yapmadı. Rakibe ilk yarıda pozisyon vermedik, o da kornerden. Bir oyuncu kendi adımını kaçırdı ama kalede İrfan vardı. İkinci yarıda iki tane uzun periyot vardı. Birinci bölgemize hapsolduk, orada bir kurtarış vardı."

YUSUF AKÇİÇEK YANITI

"Skriniar bir lider. Geride hem takım arkadaşlarına sağladığı yardımla, iletişimle. Sofyan çok zeki bir oyuncu. Geçmiş maçta da Levent için aynı şeyi söyledim, istikrarlı bir oyuncu. Yusuf da aynı şekilde. Topuz oyunda kollektif çalışmanın ürünü. İnsanlar Dzeko, Nesyri, Tadic'i seviyor ama oyunun son periyodunda yoruyorlar. Çünkü biz önde onlardan çok şey talep ediyoruz. Takımda bu kollektif çalışmayı sahaya sürüyor. Oyuncuların haklarını vermeliyiz. Bu onların teri, birlik olması... Çok mutluyum oyuncularımdan."

-"Yusuf Akçiçek, Bastoni ve Gvardiol seviyesine çıkabilir mi?"

"O oynamaya başlamadan önce de söylemiştim. Potansiyeli yüksek demiştim. Oynadığında çok iyi olacak demiştim. Yaptığı çalışmalar karşılığını veriyor. Ona dikkat etmeliyim. Bu futbol ülkesinde, oyuncuları kolay ve hızlı şekilde yukarı çıkarıyor, aynı şekilde aşağı çekiyor. Dengeli olmasını sağlamalıyım. Ayakları yere sağlam basmalı. Pazar günü dinlenecek. Bir gence göre çok maç yükü birikti. Topla da çok kaliteli. Hava toplarında iyi. Çok da mütevazı bir çocuk."