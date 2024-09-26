Jose Mourinho ilk 11 tercihinin nedenini açıkladı: 'Dinamik olarak...'

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adamı Jose Mourinho, Union Saint-Gilloise maçı öncesi konuştu.

Jose Mourinho ilk 11 tercihinin nedenini açıkladı: 'Dinamik olarak...'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.09.2024 - 19:00

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Union Saint-Gilloise ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi 1. Hafta maçı öncesi konuştu. 

Mücadeleyi değerlendiren Mourinho, "Temel olarak önde oynayan 3 ofansif oyuncuyu değiştirdik. Becao ve Djiku değişikliği yaptık. İsmail yerine Amrabat oynuyor. Fiorentina'da Avrupa maçı oynamıştı. Temel olarak öndeki 3 oyuncuyu değiştirdik. Cengiz, İrfan ve Nesyri. Maça dinamik olarak başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'YENİ FORMATLA ZORLUK YAŞIYORUZ'

Jose Mourinho, "Bu tarz maçlarda motivasyon, UEFA turnuvası olması oluyor. En büyük motivasyonun bu olduğunu düşünüyorum. Yeni formatla birlikte zorluk yaşıyoruz ne yapılması gerektiğiyle ilgili. Herkes 3 puan almak istiyor. Bizim de 3 puan almaya çalışmamız lazım" sözleriyle konuşması noktaladı. 

İŞTE FENERBAHÇE'NİN 11'İ

Fenerbahçe ilk 11'inde son Galatasaray derbisine göre Djiku yerine Becao, İsmail yerine Amrabat, Tadic yerine Cengiz, Saint-Maximin yerine İrfan Can ve Dzeko yerine En-Nesyri ilk 11'e dahil edildi.


Etiketler: #jose mourinho #fenerbahçe #Union Saint-Gilloise

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