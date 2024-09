Fenerbahçe'den ayrılmıştı: Joao Pedro'nun yeni takımı belli oldu!

Hull City, Joao Pedro'yu kadrosuna kattı.

Acun Ilıcalı'nın takımı, İtalyan oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

32 yaşındaki forvet, Fenerbahçe'ye Cagliari'den 4.68 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

Sarı lacivertli takımda 28 maça çıkan Pedro, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe ile sözleşmesini bu yaz fesheden İtalyan oyuncu, serbest oyuncu olarak İngiliz ekibine imza attı.

João Pedro joins the Tigers as a free agent ??



Welcome, JP ??#hcafc | @Hull_Trains