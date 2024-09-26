Fenerbahçe'den ayrılmıştı: Joao Pedro'nun yeni takımı belli oldu!
Hull City, Fenerbahçe'den ayrılan Joao Pedro'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Hull City, Joao Pedro'yu kadrosuna kattı.
Acun Ilıcalı'nın takımı, İtalyan oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
FENERBAHÇE RAKAMLARI
32 yaşındaki forvet, Fenerbahçe'ye Cagliari'den 4.68 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
Sarı lacivertli takımda 28 maça çıkan Pedro, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe ile sözleşmesini bu yaz fesheden İtalyan oyuncu, serbest oyuncu olarak İngiliz ekibine imza attı.
João Pedro joins the Tigers as a free agent ??— Hull City (@HullCity) September 26, 2024
Welcome, JP ??#hcafc | @Hull_Trains
Etiketler: #joao pedro #hull city #fenerbahçe
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