Fenerbahçe'den ayrılmıştı: Joao Pedro'nun yeni takımı belli oldu!

Hull City, Fenerbahçe'den ayrılan Joao Pedro'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe'den ayrılmıştı: Joao Pedro'nun yeni takımı belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.09.2024 - 14:24

Hull City, Joao Pedro'yu kadrosuna kattı.

Acun Ilıcalı'nın takımı, İtalyan oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

32 yaşındaki forvet, Fenerbahçe'ye Cagliari'den 4.68 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

Sarı lacivertli takımda 28 maça çıkan Pedro, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe ile sözleşmesini bu yaz fesheden İtalyan oyuncu, serbest oyuncu olarak İngiliz ekibine imza attı.

 


Etiketler: #joao pedro #hull city #fenerbahçe

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