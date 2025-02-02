Jose Mourinho kararını verdi: Talisca'nın oynayacağı ilk maç belli oldu!
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Anderson Talisca'nın sarı-lacivertli formayı ilk kez Alanyaspor karşısında giyeceği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin uzun uğraşlar sonucu renklerine bağladığı Anderson Talisca'nin sarı-lacivertli formayla sahaya çıkacağı ilk maç belli oldu.
Sabah'ın haberine göre idman eksiği olan Talisca'nın bu akşamki Çaykur Rizespor maçında forma giyme ihtimali çok düşük.
Fenerbahçe teknik ekibinin, Talisca'yı ligde bir sonraki hafta oynanacak Alanyaspor deplasmanına hazırladığı ifade edildi.
Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a konuk olacağı müsabaka 9 Şubar Pazar günü saat 16:00'da başlayacak.
Etiketler: #anderson talisca #fenerbahçe #Alanyaspor
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