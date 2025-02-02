Jose Mourinho kararını verdi: Talisca'nın oynayacağı ilk maç belli oldu!

Yayınlanma: 02.02.2025 - 10:05

Güncelleme: 02.02.2025 - 10:05

Fenerbahçe'nin uzun uğraşlar sonucu renklerine bağladığı Anderson Talisca'nin sarı-lacivertli formayla sahaya çıkacağı ilk maç belli oldu.

Sabah'ın haberine göre idman eksiği olan Talisca'nın bu akşamki Çaykur Rizespor maçında forma giyme ihtimali çok düşük.

Fenerbahçe teknik ekibinin, Talisca'yı ligde bir sonraki hafta oynanacak Alanyaspor deplasmanına hazırladığı ifade edildi.

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a konuk olacağı müsabaka 9 Şubar Pazar günü saat 16:00'da başlayacak.