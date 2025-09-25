Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.09.2025 12:52:00
Jose Mourinho'nun sözleri başına dert oldu: Şikayet edildi!

Portekiz Ligi ekibi Benfica'nın teknik direktörü Jose Mourinho'nun Rio Ave maçının ardından söylediği sözler nedeniyle Portekiz Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'na şikayet edildiği aktarıldı.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın teknik direktörü olan Jose Mourinho, Portekiz'de disiplin soruşturmasıyla karşı karşıya kaldı.

A Bola'nın haberine göre; Portekiz Futbol Hakemleri Derneği, Lizbon ekibinin 62 yaşındaki teknik direktörünü, Rio Ave maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Portekiz Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'na şikayet etti.

MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Mourinho, 1-1 sona eren Rio Ave karşılaşmasının ardından şu ifadeleri kullanmıştı:

"Maçın başrolü sahada değil, VAR odasında olan beyefendi oldu; hakemi çağırıp bizim gördüğümüz şeyi göstermesini sağladı ama hakem, genellikle olduğu gibi, kişiliğini gösteremedi."

