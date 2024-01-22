Jose Mourinho, Suudi Arabistan'a kapıları kapattı!

İtalya Serie A ligi ekiplerinden Roma ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Jose Mourinho'nun, Suudi Arabistan'dan gelen teklifi reddettiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.01.2024 - 17:44
Jose Mourinho, Suudi Arabistan'a kapıları kapattı!
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İtalyan ekibi Roma'dan ayrılan Jose Mourinho için Arabistan iddiaları gündeme geldi. Portekizli çalıştırıcı gelen bu teklifi reddetti.

Marca'da yer alan habere göre; Mourinho, Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'tan gelen teklifi geri çevirdi.

Deneyimli çalıştırıcının şu anda dinlenmek istediği ve takım çalıştırmayı düşünmediği belirtildi.

Öte yandan Mourinho'nun kendisini motive edecek bir teklifi sakince bekleyeceği ifade edildi.

Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma gibi dev takımları çalıştıran Portekizli teknik adam, geçtiğimiz günlerde Roma'dan ayrıldı.


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