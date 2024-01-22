Jose Mourinho, Suudi Arabistan'a kapıları kapattı!
İtalya Serie A ligi ekiplerinden Roma ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Jose Mourinho'nun, Suudi Arabistan'dan gelen teklifi reddettiği iddia edildi.
İtalyan ekibi Roma'dan ayrılan Jose Mourinho için Arabistan iddiaları gündeme geldi. Portekizli çalıştırıcı gelen bu teklifi reddetti.
Marca'da yer alan habere göre; Mourinho, Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'tan gelen teklifi geri çevirdi.
Deneyimli çalıştırıcının şu anda dinlenmek istediği ve takım çalıştırmayı düşünmediği belirtildi.
Öte yandan Mourinho'nun kendisini motive edecek bir teklifi sakince bekleyeceği ifade edildi.
Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma gibi dev takımları çalıştıran Portekizli teknik adam, geçtiğimiz günlerde Roma'dan ayrıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Genç kaymakamlar rahatsız
- Hafize Gaye Erkan hakkında çarpıcı iddia!
- Marmara'daki 'deprem' riski için harekete geçiliyor
- Meteoroloji alarm verdi: 15 kent için yoğun kar uyarısı
- 'Artık Suriye'ye gidin falan demiyorum...'
- Özgür Özel'den Erdoğan'a 'DEM' yanıtı
- Rıdvan Dilmen'den Okan Buruk iddiası
- Ve Erdoğan devreye giriyor
- Altaylı'dan 'Erkan' ve 'Şimşek' yorumu!
- TMO'dan 7 bin 500 ton hububat çalınmıştı...