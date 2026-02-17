Jose Mourinho takımda kalacak mı? Benfica Başkanı Rui Costa yanıtladı!

Benfica Başkanı Rui Costa, teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceğine dair konuştu.
Rui Costa, Mourinho'nun gelecek sezon da takımda kalacağını söyledi. Portekizli teknik direktörün geleceğiyle ilgili soruya yanıt veren Rui Costa, "Evet, kalacak" dedi.
MOURINHO İÇİN MİLLİ TAKIM İDDİASI
Jose Mourinho'nun Benfica ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
ESPN, geçen hafta, Portekiz Futbol Federasyonu'nun, Dünya Kupası'nın ardından sözleşmesi bitecek Roberto Martinez yerine Jose Mourinho'yu göreve getirmek istediğini duyurmuştu.