Jose Mourinho'dan Ali Koç açıklaması! 'Başkanımın sözleri hakkında konuşmak istemiyorum'

Yayınlanma: 09.05.2025 - 23:39

Güncelleme: 09.05.2025 - 23:39

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kalıp kalmayacağıyla ilgili soruya yanıt vermedi.

Bir basın mensubundan gelen, "Sezon sonunda Türkiye'de devam mı edecek, başka değerlendirmeler mi yapacak?" sorusuna Mourinho, "Soruyu anlamadım." cevabı verdi. Jose Mourinho, "Başkanımın sözleri hakkında konuşmak istemiyorum. Başkanım, başkanımdır. Sözleri onun sözleridir. Onun sözleri hakkında yorum yapamam. Ona ve yorumlarına çok büyük saygı duyuyorum. Ben sadece bir teknik direktörüm. Bu kulüp ve başkan için çalışıyorum. Sözleri hakkında yapacak yorumum yok." dedi.

Basın mensubunun ikinci kez soruyu tekrarlamasının ardından Mourinho, bir kez daha "Soruyu anlamadım" dedi.

Mourinho, ilk 11'i nasıl belirlediğiyle ilgili soruya ise "Fenerbahçe'de ilk 11'i şöyle yapıyorum; 25 adet bozuk param var. Bunları havaya atıyorum. Masanın üstünde kalan bozuk paradaki oyuncuları ilk 11'e alıyorum. Yere düşen paradaki oyuncular ise yedek kulübesinde oluyor. Hafta içi de İstanbul'daki gece kulüplerine gidiyorum, eğleniyorum." sözleriyle cevap verdi.