Jose Mourinho'dan ceza tepkisi: 'Harika bir kural'

Yayınlanma: 31.01.2025 - 09:06

Güncelleme: 31.01.2025 - 09:06

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura çıkabilmek için son maçında Midtjylland'a konuk oldu. Mücadele 2-2 berabere sona erdi. Fenerbahçe aldığı sonuçla play-off turuna katılmaya hak kazandı. Fenerbahçe, Bodo/Glimt ya da Anderlecht'ten birisiyle eşleşecek.

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Jose Mourinho'nun açıklamaları;

"Bildiğiniz gibi bu maçta, bu harika kural sebebiyle cezalıydım. Ben buraya bu maçta gelerek taraftarımıza bir mesaj vermek istedim. Oyuncularım bunu hak ediyor. Oyuncularım turu atlamasa da onlarla gurur duyardım.

İsmail ve Mert Hakan uzun süredir oynamıyorlardı. Herkes bugün harika savaştı. Taraftarların da bu şekilde gurur duyması gerektiğini düşünüyorum.

En başından beri bizim için her şey zordu. Ferdi son dakikada gitti, yerine birini yazamadık. Listeye yazdıklarımız sakatlıklar yaşadı. Yazmadığımız isimler hazır durumdaydı ama onlar da oynayacak durumda değillerdi.

Keyfini çıkaralım, dinlenelim. Pazar günü zorlu bir maç oynayacağız."