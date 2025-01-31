Jose Mourinho'dan ceza tepkisi: 'Harika bir kural'
Midtjylland maçını tribünden takip eden Jose Mourinho, UEFA'nın verdiği cezaya tepki gösterdi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura çıkabilmek için son maçında Midtjylland'a konuk oldu. Mücadele 2-2 berabere sona erdi. Fenerbahçe aldığı sonuçla play-off turuna katılmaya hak kazandı. Fenerbahçe, Bodo/Glimt ya da Anderlecht'ten birisiyle eşleşecek.
Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho maç sonrasında açıklamalarda bulundu.
İşte Jose Mourinho'nun açıklamaları;
"Bildiğiniz gibi bu maçta, bu harika kural sebebiyle cezalıydım. Ben buraya bu maçta gelerek taraftarımıza bir mesaj vermek istedim. Oyuncularım bunu hak ediyor. Oyuncularım turu atlamasa da onlarla gurur duyardım.
İsmail ve Mert Hakan uzun süredir oynamıyorlardı. Herkes bugün harika savaştı. Taraftarların da bu şekilde gurur duyması gerektiğini düşünüyorum.
En başından beri bizim için her şey zordu. Ferdi son dakikada gitti, yerine birini yazamadık. Listeye yazdıklarımız sakatlıklar yaşadı. Yazmadığımız isimler hazır durumdaydı ama onlar da oynayacak durumda değillerdi.
Keyfini çıkaralım, dinlenelim. Pazar günü zorlu bir maç oynayacağız."
Spor Haberleri
- PFDK'den Bahoken'e 3 maç ceza!
- PFDK'den Fenerbahçe'ye ceza: 26 blok kapatma!
- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı!
- Temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor!
- Fenerbahçe'nin kaderinin değiştiği an!
- 'Fenerbahçe bu hatayı hep yapıyor'
- 'Ali Sami Yen'in ruhu sızladı'
- 'Hem yazık oldu hem de ayıp oldu'
- Jose Mourinho'dan ceza tepkisi!
- Alperen Şengün, All-Star oldu!
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı!
- MSB'den 'teğmenler' açıklaması!
- AKP'li Zengin törende yeğenini Erdoğan'la tanıştırdı!
- ABD'yi sarsan uçak kazasında flaş iddia!
- Türkiye’nin 4. büyük AVM’si satılıyor: Rakam belli oldu!
- Erdoğan, İmamoğlu'nu hedef aldı!
- İçme suyunda 'kimyasal madde' şüphesi
- 'Cumhurbaşkanı’na sultanlarda görülen yetki...'
- ‘Alenen çarpıtmış’ dedi, verileri paylaştı!
- Sahte polisi kartındaki yazım hatası yakalattı