UEFA'dan Jose Mourinho'ya ceza: Sebebi belli oldu!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda oynayacakları Midtjylland maçı öncesi ceza aldı.
UEFA, Avrupa Ligi maçları öncesinde verilen cezaları açıkladı.
UEFA'DAN MOURINHO'YA CEZA
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında oynanan Lyon mücadelesinin ikinci yarısına takımını geç çıkartması sebebiyle 1 maç ceza aldı.
62 yaşındaki tecrübeli teknik direktör, UEFA Avrupa Ligi'nin 8'inci haftasında perşembe günü oynanacak Midtjylland maçında takımın başında olmayacak.
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