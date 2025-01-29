UEFA'dan Jose Mourinho'ya ceza: Sebebi belli oldu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda oynayacakları Midtjylland maçı öncesi ceza aldı.

UEFA'dan Jose Mourinho'ya ceza: Sebebi belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2025 - 10:40

UEFA, Avrupa Ligi maçları öncesinde verilen cezaları açıkladı.

UEFA'DAN MOURINHO'YA CEZA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında oynanan Lyon mücadelesinin ikinci yarısına takımını geç çıkartması sebebiyle 1 maç ceza aldı.

62 yaşındaki tecrübeli teknik direktör, UEFA Avrupa Ligi'nin 8'inci haftasında perşembe günü oynanacak Midtjylland maçında takımın başında olmayacak. 


Etiketler: #jose mourinho #ceza #uefa avrupa ligi #Midtjylland

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