Jose Mourinho'dan flaş açıklama: 'Kariyerimde ilk kez burada görüyorum'

Yayınlanma: 20.12.2024 - 22:39

Güncelleme: 20.12.2024 - 22:39

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta açılış maçında Fenerbahçe geri düştüğü maçta Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 5'e düşürdü.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho maçı beIN SPORTS'a konuştu.

"Felaket bir maçtı. Ne kadar oynadı maç bilmiyorum. Kaç defa oyuncular yerde yattı? Oyunun kalitesi çok düşük. Çok fazla hata vardı. Maçtan sorumlu değilim ama takımımdan sorumluyum. Çok fazla teknik hata yapıldı. Build-up'larda çok hata yaptık. Yaratıcılıkta iyi değildik. Büyük şans yaratamadık. Bazı topları kaybettik ve rakibe kontratak verdik. Kötü performans sergiledik. Bireysel anlamda çok hata yaptık. İkinci yarı çok daha iyyidik, kenarları kullandık. Bizim adımıza zayıf bir performanstı."

Sezonun geri kalanı hakkında konuşan Mourinho, "Şimdi araya giriyoruz ama durumumuzdan dolayı memnun değilim. Oyuncular için de nasıl olup olmayacğaı onlara bağlı. Aslında bu iznin olmamasını isterdim. Dinlenebilmek için önemli. Matematik sizin kaçıncı olacağınızı belirler. Herkes daha fazlasını hak ediyor. Oyuncuların daha fazlasını vermesi gerekiyor. Türkiye'de bazı şeyler zor. Uzun kariyerimde görmediğim şeyleri burada gördüm. Tıpkı devre arasında içeride olan olaylar gibi" dedi.