Fenerbahçe'den ligin ilk 6 sırasındaki takımlara karşı kötü istatistik: 5 maçta da kazanamadı!
Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk 6'da yer alan hiçbir takımı yenemedi. Fenerbahçe bu maçlarda 2 mağlubiyet alırken, 3 kez de berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Eyüpspor'la 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertlilerin ligin ilk devresini puan kaybıyla tamamladı.
Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.
İLK 6'DAKİ TAKIMLARA KARŞI GALİBİYET ELDE EDEMEDİ
Fenerbahçe bu sezon ligde 5 maçta puan kaybı yaşadı.
Sarı lacivertliler, ligdeki ilk 6'daki takımlara karşı oynadığı maçlarda galibiyet elde edemedi.
Lider Galatasaray ile evinde oynadığı maçı 3-1 kaybeden Fenerbahçe, konuk olduğu Beşiktaş maçından ise 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
Sarı lacivertliler, Göztepe, Samsunspor ve Eyüpspor maçlarında ise beraberlikle ayrıldı.
Etiketler: #fenerbahçe #Trendyol Süper Lig #jose mourinho
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