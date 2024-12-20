Fenerbahçe'den ligin ilk 6 sırasındaki takımlara karşı kötü istatistik: 5 maçta da kazanamadı!

Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk 6'da yer alan hiçbir takımı yenemedi. Fenerbahçe bu maçlarda 2 mağlubiyet alırken, 3 kez de berabere kaldı.

Fenerbahçe'den ligin ilk 6 sırasındaki takımlara karşı kötü istatistik: 5 maçta da kazanamadı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.12.2024 - 22:20

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Eyüpspor'la 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertlilerin ligin ilk devresini puan kaybıyla tamamladı.

Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

İLK 6'DAKİ TAKIMLARA KARŞI GALİBİYET ELDE EDEMEDİ

Fenerbahçe bu sezon ligde 5 maçta puan kaybı yaşadı.

Sarı lacivertliler, ligdeki ilk 6'daki takımlara karşı oynadığı maçlarda galibiyet elde edemedi.

Lider Galatasaray ile evinde oynadığı maçı 3-1 kaybeden Fenerbahçe, konuk olduğu Beşiktaş maçından ise 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Sarı lacivertliler, Göztepe, Samsunspor ve Eyüpspor maçlarında ise beraberlikle ayrıldı.


Etiketler: #fenerbahçe #Trendyol Süper Lig #jose mourinho

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