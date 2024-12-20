Nefes kesen mücadelede kazanan çıkmadı: Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı!

Yayınlanma: 20.12.2024 - 19:04

Güncelleme: 20.12.2024 - 22:08

Jose Mourinho'nun ekibi Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Arda Turan'ın yönetimindeki Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe'nin golünü 45+4'te Youssef En-Nesyri kaydetti. Eyüpspor'un golünü ise 26. dakikada Ahmed Kutucu attı.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, maçın 45+5. dakikasında Fenerbahçe'nin golüne yaptığı itirazlar sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 36'ya yükseltirken, Eyüpspor 27 puana ulaşmış oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe evinde Hatayspor'u ağırlarken, Eyüpspor deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Eyüpspor 1-1 Fenerbahçe

95' TEHLİKELİ ATAK! Tayfur Bingöl'ün Ampem'e hızlı kullandığı taç atışında Ampem ceza alanına çevirdi. Bruno'dan önce savunma araya girerek büyük bir tehlikeyi önledi.

94' TEHLİKELİ ATAK! Bu kez Kostic, ceza sahasının solundan sol ayağıyla şutunu çekti ancak kaleci Berke topa sahip oldu.

93' ÖNEMLİ POZİSYON! Mame Thiam, penaltı noktasında topla buluşarak kalesinden açılan İrfan Can'a çalımını attı. Sonrasında dar açıdan topu dışarı gönderdi.

92' Ampem, orta alandan topu sürerek rakip kaleye hareketlenen Emre Mor'a derin bir top göndermek istedi fakat savunmada Djiku son anda araya girerek tehlikeyi önledi.

88' TEHLİKELİ ATAK! Kostic'in sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada Dzeko kaleye yakın mesafeden harika bir kafa vuruşu gerçekleştirdi. Kaleci Berke aynı güzellikte topu kurtardı.

87' Mame Thiam orta alanda Çağlar'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

84' Eyüpspor'da Ahmed Kutucu'nun yerine Bruno oyuna dahil oldu.

82' Fenerbahçe'de Osayi, Fred ve Tadic yerine Mert Müldür, Cengiz Ünder ile İsmail Yüksek oyuna dahil oldu.

81' Mame Thiam'ın ceza yayı solundan sol ayağıyla çektiği şut üstten dışarı gitti.

79' Eyüpspor'da Dorukhan ve Robin Yalçın yerine Tayfur Bingöl ile Emre Mor oyuna dahil oldu.

73' Dorukhan, orta alanda Dzeko'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

72' Kullanılan köşe vuruşunda savunmada Thiam topu karşıladı. Sonrasında top ceza yayının sağında Maximin'in önünde kaldı. Ampem Maximin'den topu çalarak takımını hızlı hücuma çıkartmak istedi fakat Maximin, orta alanda Ampem'e faul yaptı. Ardından sarı kart gördü.

69' Fenerbahçe'de Szymanski ile İrfan Can Kahveci yerine Maximin ile Dzeko oyuna dahil oldu.

68' Eyüpspor'da Halil Akbunar ve Caner Erkin yerine Ampem ile Umut Meraş oyuna dahil oldu.

67' Halil'in sağ kanatta Djiku'dan çaldığı topta Halil, ceza sahasına girerek ceza yayında Emre Akbaba'ya pasını verdi. Emre Akbaba, sol ayak içiyle topu ağlara gönderdi fakat yardımcı hakem Djiku'ya faul yapıldığını işaret etti.

64' TEHLİKELİ ATAK! İrfan Can orta alanda Halil'den topu çalarak kaleye doğru topu sürdü. Ceza sahası solunda bulunan Tadic'e pasını aktardı. Tadic'in sol ayağıyla yaptığı sert vuruş üst direkten döndü. Penaltı noktasına seken topta En Nesyri, yerdeyken sağında bulunan Szymanski'ye döndü. Szymanski kaleye yakın mesafeden topa hamlesini yaptı fakat Berke topu kurtardı. Fenerbahçe sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

63' Kostic'in sol kanattan açtığı ortada Claro, En Nesyri'den önce topa müdahale etti ve tehlikeyi önledi.

60' Caner'in sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada Thiam topu kontrol ederek penaltı noktasından şutunu çekti fakat top çok farklı şekilde dışarı gitti.

57' İrfan Can, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı ancak En Nesyri kale sahasında topu eliyle kontrol etti. Eyüpspor, serbest vuruş kullanacak.

53' TEHLİKELİ ATAK! İrfan Can'ın sol kanattan açtığı ortada savunmadan seken topa Tadic kale yakınında dokundu. Kaleci Berke'den seken top dışarı gitti. Fenerbahçe, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

51' Çağlar, savunmadan rakip yarı alana doğru uzun bir top gönderdi. En Nesyri, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak Berke Özer, kalesinden çıkarak topa müdahale etmek istedi. Bu sırada En Nesyri yerde kaldı. Pozisyonun ardından yardımcı hakem, ofsayt bayrağını kaldırdı.

50' Ahmed Kutucu, rakip ceza yayının solundan sağ ayak içiyle şutunu çekti. Top kaleci İrfan Can Eğribayat'ta kaldı.

45' Yoğun itirazları sonrası Robin Yalçın ve Caner Erkin, sarı kart gördü.

45' KIRMIZI KART | Golün ardından şiddetli itirazları nedeniyle ikas Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan, hakem Emre Kargın tarafından kırmızı kart ile cezalandırılıyor.

45' GOL | Kostic, sol kanattan hızla topu sürerek ceza sahasına yerden pasını verdi. Penaltı noktasında bulunan En Nesyri, sol ayağıyla yerden bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

44' Ahmed Kutucu, rakip yarı alanın solunda İrfan Can Kahveci'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

43' Tadic orta alandan rakip ceza sahasına hareketlenen En Nesyri'ye uzun bir top gönderdi ancak meşin yuvarlak Berke Özer'de kaldı.

40' Mücadele Fenerbahçe'nin serbest vuruşuyla yeniden hareketlendi.

39' Emre Akbaba ve Djiku, orta sahanın sağında hava topu mücadelesinde kafa kafaya çarpıştılar. Hakem Emre Kargın, sağlık ekiplerini oyun alanına davet etti.

36' Caner'in kullandığı serbest vuruş kaleci İrfan Can Eğribayat'ın kucağında kaldı.

35' Ahmed Kutucu, rakip yarı alanın ceza yayı sağında Fred'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Eyüpspor, Caner Erkin'le serbest vuruş kullanacak.

26' GOL | Caner Erkin kendi yarı alanından rakip yarı alana uzun bir pas attı. Thiam, ceza yayında solunda bulunan Ahmed Kutucu'ya topu indirdi. Ahmed'in sağ ayak içiyle çektiği şut ağlarla buluştu.

24' Tadic sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktasının sağından En Nesyri kafa vuruşunu gerçekleştirdi. Berke Özer topa sahip oldu.

23' Kostic, sol kanattan çizgiye inip ceza sahasına ortaladı. Kale sahasında Tadic'in yaptığı kafa vuruşu Eyüpspor savunmasında Robin Yalçın'dan döndü. Pozisyonun ardından Fenerbahçeli oyuncular hakem Emre Kargın'a penaltı itirazlarında bulundu.

16' Kostic, sol kanattan çizgiye inip ceza sahasına ortaladı. Kale sahasında Berke Özer topa sahip oldu.

13' Emre Akbaba, orta sahanın sağ tarafında Szymanski'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

11' Ahmed Kutucu'nun sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada savunmada Djiku topu karşılayarak dışarı gönderdi. Eyüpspor, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

10' Dorukhan, orta sahada Fred'in müdahalesi ile yerde kaldı. Ardından Emre Kargın'ın faul kararı verdiğini düşünen Dorukhan topu eline aldı. Hakem Emre Kargın, Fenerbahçe lehine serbest vuruş kararı verdi.

5' En Nesyri, orta alanda Melih'ten topu kazanıp. Ceza yayının gerilerinden sağ ayak üstüyle şutunu çekti ancak top yandan dışarı gitti. Eyüpspor, kale vuruşu kullanacak.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.