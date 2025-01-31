Jose Mourinho'dan flaş paylaşım: 'Uyumamıza izin verin'
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Midtjylland maçı sonrası sosyal medya hesabından dikkat paylaşım yaptı.
Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Midtjylland-Fenerbahçe maçı sonrası bu sabah dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Müsabaka sonrası geceyi Danimarka'da geçiren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, sabah saatlerinde şehirdeki gürültüyü paylaştı.
Mourinho yaptığı paylaşıma "Uyumamıza izin verin lütfen, pazar günü maçımız var" notunu düştü.
UEFA Avrupa Ligi'nde dün gece play-off biletini alan Fenerbahçe, Süper Lig'de pazar akşamı Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Etiketler: #jose mourinho #fenerbahçe #Midtjylland
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