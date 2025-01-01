Jose Mourinho'dan Hatayspor'a yakın takip! Sosyal medya hesabından paylaştı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Hatayspor'un maçını izlediği bir paylaşımda bulundu.

Jose Mourinho'dan Hatayspor'a yakın takip! Sosyal medya hesabından paylaştı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.01.2025 - 13:42

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'in 18. haftasında oynayacakları Hatayspor maçına hazırlanıyor.

Yılbaşı için paylaşım yapan Portekizli teknik adam, "Mutlu yıllar" ifadeleriyle birlikte Hatayspor'un Adana Demirspor ile oynadığı maçı izlediği bir video paylaştı.

Mourinho'un bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe, ligin 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.


Etiketler: #fenerbahçe #jose mourinho #hatayspor #Trendyol Süper Lig
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