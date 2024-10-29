Jose Mourinho'dan kariyer itirafı: 'Asla o takımlara gitmem'

Yayınlanma: 29.10.2024 - 22:02

Güncelleme: 29.10.2024 - 22:02

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sky Sports'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde:

"Manchester United maçında stadyum ve yedek kulübesindeki herkes gibi ben de "penaltı, penaltı!" diye bağırıyordum. Hiçbir hakarette bulunmadım ama kırmızı kart gördüm. Bunun asla kazanamayacağım bir savaş olduğunu biliyorum. "

MESSI & ANCELOTTI ÖRNEĞİ

-"Avrupa kupalarındaki başarılarınızı göz önüne aldığınızda daha iyi bir muameleyi hak ettiğinizi düşünüyor musunuz?"

Jose Mourinho: "Hayır, hayır. Ben de herkes gibi aynı muameleyi görmeyi hak ediyorum. Sahada Lionel Messi olmanız ya ada ilk maçınıza çıkıyor olmanız önemli değil. Messi için de genç oyuncu için de kurallar aynıdır. Ve teknik direktörler için de aynı şey geçerlidir. Carlo Ancelotti veya yeni başlayan genç bir antrenör olmanız önemli değil. Ancelotti, genç hocanın davranması gerektiği gibi davranmak zorunda."

"Özel muamele görmek istemiyorum, dürüst muamele görmek istiyorum. Yani eğer yanlış bir şey yaparsam beni cezalandırın ama yanlış bir şey yapmazsam beni rahat bırakın."

"ASLA O TAKIMLARA GİTMEM"

"Avrupa'da olmayacağım konusunda şaka yaptım ama Premier Lig'de asla küme düşmeye oynayan bir takıma gitmeyeceğim. Üzgünüm ama kariyerimin kötü olduğu bir dönemde değilim. Avrupa kupalarında oynayabildiğim mutlu bir dönemimdeyim. Kümede kalmaya çalışan bir takımda olamam. Bunu yapmam çok zor. Kupalar kazanmaktan çok daha farklı bir durum. Duygusal olarak çok zorlayıcı çünkü hayatları değiştiren bir olay. Bunu cesur insanlar yapabilir."

"BİR GÜN GERİ DÖNERİM"

"İngiltere'de 3 kulübü çalıştırdım. Dört farklı dönemde teknik direktörlük yaptım ve orayı çok seviyorum. Birçok şehirde yaşama şansı buldum, ancak ailem Londra'da kalıyor. Londra benim evim. Bu yüzden bir gün geri dönmem gerekiyor. Tabii kimse beni istemezse. Ama bir gün geri dönmek istiyorum."

"Beni yanlış anlamayın. Bunu çok açık bir şekilde söyleyeyim, önümüzdeki iki sezon boyunca, bu sezon ve gekecek sezon kimse beni Fenerbahçe'den alamaz."

"İSTANBUL MUHTEŞEM"

"İstanbul muhteşem bir şehir. Avrupa'da yaşıyorum ve her gün Asya'ya geçiyorum. Antrenmandan sonra uyumak için Avrupa'ya dönüyorum. Londra'da Chelsea'nin antrenmanına gitmekten daha kolay İstanbul'da tesislere gitmek. Birkaç defa tesislerde kaldım. Bu normal bir şey. Arzumu ve açlığımı kaybedemem. Real Madrid'deyken Sir Alex'in Old Trafford'da beni davet ettiği zamanları hatırlıyorum."

"BAŞKAN VE TARAFTARLAR İYİ"

"Birbirimize bakıp rahatlamaya çalışıyorduk ama rahatlayamıyorduk. United'a karşı oynamak bir zevkti. 10 yıldır başarı yok. Başkan muhteşem, taraftarlar iyi, oyuncular iyi, tarihi çok iyi ama 10 yıldır şampiyonluk yok. Bunun hakkında konuşmayacağım. Sadece Lille ve Galatasaray'a yenildik. Burada kazanan taraflar dünyanın en iyisi, kaybeden de dünyanın en kötü takımı gibi gözüküyor. "