Edin Dzeko: 'Fenerbahçe beni bunun için buraya getirdi'

Süper Lig'in 10. haftasında kendi sahasında ağırladığı Bodrum FK'yi 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Boşnak golcü Edin Dzeko, maçın ardından konuştu.

Edin Dzeko: 'Fenerbahçe beni bunun için buraya getirdi'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2024 - 22:30

Fenerbahçe'de Edin Dzeko, Bodrum FK maçında alınan galibiyeti değerlendirdi.

Golcü futbolcu, "Maça iyi başladık. Amacımız önde basarak gol bulmaktı erkenden. İlk yarıda topa biraz daha az dokunmalıydık bence. Bunu ikinci yarıda yapabildik, skor 1-0 olsaydı tehlikeli olabilirdi. Bana göre hala gelişmemiz gerekiyor" dedi.

Edin Dzeko, "Ben kariyerim boyunca takım için oynadım. Dışarıdaki insanlar sadece gole odaklanıyor. Golün dışında hafta için çok büyük çalışma yapıyoruz. Gol, çalışmalarınızın ödülü anlamına geliyor. Ben takımıma defansta da yardım ediyorum. Fenerbahçe beni bunun için buraya getirdi" sözlerini sarf etti.


Etiketler: #Edin Dzeko #fenerbahçe #Bodrum FK

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