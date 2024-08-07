Jose Mourinho'dan maç sonu itiraf: 'Bunu söylemeyi sevmiyorum ama...'

Yayınlanma: 07.08.2024 - 00:11

Güncelleme: 07.08.2024 - 00:11

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-1 kaybedilen Lille maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde:

"Şu anda devrede 2-1 mağlubuz, turun devresindeyiz. İkinci yarıyı bizim stadyumumuzda oynayacağız. O yüzden 'haydi' demek istiyorum."

''FAZLA ŞEYİ İYİ YAPTIK''



"Çok fazla eksik var. 6-7 haftadır çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi maçı, ön eleme de olsa çok üst seviyede olur. Otomatikleşmemiş çok fazla şey var. Şöyle diyebilirdim, 2 tane bize çarpan top gol oldu. Bunu söylemek boş olur. Şu şekilde söylemek daha doğru olur; kendi attığımız taçtan gol yedik. Bir de 90 küsürde birinci bölgede yaptığımız top kaybından ötürü gol yedik. Lugano ilk maçında da duran toptan gol yedik, sonra yine birinci bölgedeki top kaybından gol yemiştik. Yaptığımız için bedelini de ödedik.''

''Saha içerisinde 2 gol yedik ama iyi oyun sergiledik. Çok fazla pozisyon ürettik. Bazı yarattığımız pozisyonlarda kaleci kalesinde bile değildi. Çok fazla şeyi iyi yaptık.''

''FRED'İ ÖZLÜYORUM''

"Bunu söylemeyi sevmiyorum ama Fred'i özlüyorum. O bizim için önemli bir oyuncu. Durum bu. Sezon içerisinde böyle şeyler olabilir. "

"Biz devrenin ilk yarısını deplasmanda oynadık. İyi bir takıma, uzun süredir birlikte çalışan bir takıma karşı oynadık. Şimdi Kadıköy zamanı. Onları bekleyeceğiz. Onlar tatil yapacak ama biz cumartesi bir lig maçı oynayacağız. Bu turun ikinci devresinde oynayacağımız maçtan daha önemlisi, cumartesi günü evde oynayacağımız lig maçı."

''SÜRPRİZ OLAN BİR ŞEY YOKTU''

"Rakibin oyunu beni şaşırtmadı. Her maçlarını izlemiştim. Son maçlarını Celta Vigo'ya karşı aynı takımla oynadılar. İyi takımlar. Farklı dinamikleri var. Onların farklı dinamiklerini en iyi şekilde çalıştık. Bir problem yaşamadık. Yapısal anlamda yaptıklarına çözüm bulduk, bulamadığımız bir şey yoktu. İyi, şiddeti yüksek bir maç oldu. İki takım da turun ilk devresini kazanmak için elinden geleni yaptı. Sürpriz olan hiçbir şey yoktu."

"Maçın nasıl olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz ama dürüstçe şunu düşünüyorum, sonuç farklı olacak. Lille, Kadıköy'de defans yapmayacaktır, çünkü doğalarına aykırı. Biz nasıl burada futbol oynadıysak evimizde de oynayacağız. Fark şu olacak, 40 bin itici gücümüz olacak. Bunun da önemli bir rol oynayacağını düşünmüyorum. Güzel bir maç olacak. Lille takımını beğeniyorum. Kendi takımımı da beğendim bugün, yaptığımız hatalar dışında. Pozisyonlar ürettik, kaçırdık. Hatalarımızdan bazıları da buydu. Yediğimiz goller kendi kalemize değil çünkü çarpmaydı. Öncesinde hatalar yaptık. Taçtan top kaybı yaptık, top kaybedip gol yedik. Turu tersine çevirebileceğimize inanıyorum. Geride olmaya alışkınız. Sonucu değiştirmeye alışkınız. Kadıköy'e Lille'i bekliyoruz şimdi. Ancak, rövanşı unutup lig maçına odaklanacağız."