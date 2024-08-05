Fenerbahçe maçı öncesi Lille'den sakatlık açıklaması!
Fenerbahçe'nin Lille ile Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geleceği maç öncesi başkan Olivier Letang ile teknik direktör Bruno Genesio açıklamalarda bulundu.
Lille Başkanı Olivier Letang ile teknik direktör Bruno Genesio, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Olivier Letang, yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin eşleşmede favori olduğunu dile getirdi. Lille başkanı, "Oynamamız gereken çok ilginç iki maç var. Bu eşleşmede Fenerbahçe favori" ifadelerini kullandı.
"BASİT MAÇ YOK"
Teknik direktör Bruno Genesio ise "Şampiyonlar Ligi'nde basit maç yok. Her takımı yenebilmemiz gerekiyor. İki maçta da taraftarlarımız ve kendimiz için her şeyimizi vereceğiz" dedi.
"3 FUTBOLCU FORMA GİYEMEYECEK"
Maçta 3 futbolcusundan yararlanamayacağını söyleyen Genesio, "Fenerbahçe ile oynayacağımız maçta Ismaily, Nabil Bentaleb ve Ayyoub Bouaddi forma giyemeyecek" diye konuştu.
"O ATMOSFERİ BİLİYORUM"
Türkiye'deki atmosferi bildiğini belirten denetimli teknik adam, "Ben daha önce Türkiye'de Fenerbahçe stadında oynadım. O atmosferi biliyorum. Bunu deneyimlemiş olmak bizim için çok önemli. Evimizde oynayacağımız maçta rövanşı tehlikeye atmamak adına hırslı, dengeli ve makul şekilde saldıracağız" açıklamasını yaptı.
Spor Haberleri
- Mourinho'dan Şampiyonlar Ligi yorumu
- Muhammet Hamza Bakır, çeyrek finale çıkamadı
- Angela Carini, Imane Khelif'ten özür diledi
- Lille'den sakatlık açıklaması!
- Artistik cimnastikte altın madalya Alice D'amato'nun!
- Xavi Simons, bir yıl daha Leipzig'de
- Anadolu Efes transferi resmen açıkladı!
- Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş itirafı!
- Mauro Icardi'den taraftara mesaj!
- Milli güreşçiden muhteşem geri dönüş!
En Çok Okunan Haberler
-
- Cezayirli boksörün rakibinden olay sözler!
- CHP Kadın Kolları Başkanı belli oldu
- Açılış için tarih verdi: Instagram'a 3 şart!
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- TİP'ten Barış Atay açıklaması
- Şûrası olmayan şûra
- Konut ve araç satışında yeni dönem başlıyor
- Yeşilçam'ın ‘Hüdaverdi’si yıllar sonra ortaya çıktı!
- Altın madalyalı yüzücü parkta uyudu!
- Konut kira zam oranı belli oldu