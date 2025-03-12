Jose Mourinho'dan PFDK açıklaması! 'Ceza gerektirecek bir şey yapmadım'

Yayınlanma: 12.03.2025 - 23:38

Güncelleme: 12.03.2025 - 23:38

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, PFDK'ye sevk edilmesine sebep olan PFDK Başkanı ile ilgili sözleri hakkında açıklamalarda bulundu.

"CEZAYI GEREKTİRECEK BİR ŞEY YAPMADIM"

Mourinho, yaptığı açıklamada "PFDK Başkanı'nı herhangi bir şeyle suçlamadım, ben herhangi bir fotoğraf yayınlamadım. Benimle hiçbir ilgisi olmayan bir sosyal medya olayının ortasında kaldım. Profesyonel bir çevirmen incelerse kimseyi hiçbir şeyle suçlamadığımı fark eder. Ben hata yaptığımda bunu kabul eden birisiyim ancak cezayı gerektirecek hiçbir şey yapmadım." ifadelerini kullandı.

MOURINHO'NUN SÖZLERİ

PFDK'nin Jose Mourinho açıklamasında Portekizli teknik adamın 6 Mart tarihindeki açıklamalar nedeniyle kurula sevk edildiği belirtilmişti. Mourinho, 6 Mart'ta Sky Sports'a röportaj vermişti.

Mourinho, o röportajında, "Dört maçlık ceza verildiği gün, disiplin kurulu başkanının üzerinde Galatasaray formasıyla arkadaşları ile kutlama yaptığı görüntüler kamuoyuna yansıdı. Olayını boyutunu ancak bu şekilde anlayabilirsiniz" demişti.