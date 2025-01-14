Spor yazarları Konyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Mourinho’nun vazgeçilmezi olmaya devam ediyor'
Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.
Spor yazarları, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.
'BÖYLE FUTBOLU HEP GÖRMEK İSTİYORUZ'
Hilmi Türkay: "Pozisyonlarıyla, mücadelesiyle, heyecanıyla, golleriyle harika bir maç izledik. Böyle futbolu hep görmek istiyoruz. Özlemişiz. Tribünleri dolduranlar ve ekran başındakiler eminim aynı görüştedirler. İlk 45 dakikada ev sahibi golcüleriyle, F.Bahçe savunmacılarıyla skora gitti. Kaçırılanlar cabası. Hakem Direnç Tonusluoğlu gelecek vadeden biri. Ne gördüyse onu çaldı, ikilemde hiç olmadı. Kartları doğru. Tadic’in skoru 3-2 yapan golüne şapka çıkarılır." (Cumhuriyet)
'SORUMLULUK ALIP YILDIZLAŞTI'
Güntekin Onay: "Alexander Djiku ve Çağlar Söyüncü’nün uyumsuzluğu ilk golde olduğu gibi ikinci golde de sarı lacivertli takıma pahalıya mal oldu. İlk 45 dakika çok geçirgen görünen Fenerbahçe savunması ikinci yarıda çok daha derli toplu idi. Dusan Tadic’in klas golünün ardından daha emniyetli oynayan Fenerbahçe, skoru korumayı bildi ve Konyaspor’a pozisyon vermeden kazanmayı başardı. 14. dakikada Mert Müldür’ün attığı golün pasını veren ve 61. dakikada tamamen kendi becerisi ve takipçiliği sayesinde galibiyet golünü atan Dusan Tadic Konya deplasmanında maçın yıldızı oldu ve bir kez daha gereken anda sorumluluk alıp yıldızlaştı." (Hürriyet)
'BÖYLE 'YÜREKSİZ' KARARLARLA BUNU YAPAMAZ'
Gürcan Bilgiç: "Kazanılması gereken maçı kaybetmek için strateji üreten bir teknik adamı var Fenerbahçe'nin. Hareketli maçta orta sahayı ve defans arkasını Konyaspor'a hediye etmekle kalmadı Portekizli hoca, önlem almak veya kontrol sağlamak adına da hamle yapmayı tercih etmedi. Bir defans hatasından, golü çıkartan Tadic'e şükretsin yatıp-kalkıp. İkinci yarıyı ele geçiren, tüm dönen toplara hakim olan, maçı doğru bir şekilde oynayıp, Fenerbahçe ceza sahasında karambol arayan Konyaspor'u seyretti. Hamlesi dörtlü defansif dizilişten, Osayi ile beşliye dönmek oldu. Sonrasında yine Yusuf'u oyuna alarak Samsun'daki kabullenişi tekrarladı. "Korkak" bir bakış açısı ve kaderci yaklaşım ile maçın galibi olmanın "gururunu" yaşıyordur muhtemelen. Eğer "yapı" veya "sistem" ile mücadele edecekse Fenerbahçe yönetimi, böyle "yüreksiz" kararlarla bunu yapamaz." (Sabah)
'MOURINHO'NUN VAZGEÇİLMESİ OLMAYA DEVAM EDİYOR'
Serkan Akcan: "Hatay maçında Levent Mercan’ı sol stoperde kullanarak savunmada 3’lü kalan Mourinho Konya deplasmanında aynı kurguyu Mert Müldür’le oynamayı tercih etti. Ne var ki, Konyaspor Fenerbahçe’ye tarihinin en erken Süper Lig golünü henüz 26. saniyede sol stoper koridorundan attığında tüm savunma pozisyonda seyirci rolündeydi. Konyaspor’un oyun planında Adil ile Jevtoviç’in önemli bir yeri olduğu aşikar. Bu iki oyuncusundan yoksun oynayan Konya’nın oyun kurulumunda sol bek Gilherme ve sağ bek Oğulcan’dan aldığı katkı sayesinde topu öne taşıyabilse de ikinci yarının başında Tadiç eksiklerini yüzlerine çarptı. Tadiç; Fenerbahçe’nin bu sezon en faydalı oyuncularının başında geliyor. Yaşının getirdiği bir tempo sorunu olduğu düşünülüyor olabilir ama oyun aklı ve yetenekleriyle Mourinho’nun vazgeçilmezi olmaya devam ediyor." (Fanatik)
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