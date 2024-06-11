Jose Mourinho'lu Fenerbahçe'nin top başı yapacağı tarih belli oldu!
Teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe'de 2024-25 sezonu hazırlıklarının başlangıç tarihi ortaya çıktı.
Portekizli teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin yeni sezona hazırlık programının tarihi belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 2023-24 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırmış ve göreve Jose Mourinho'yu getirmişti.
22 HAZİRAN'DA TOP BAŞI YAPACAKLAR
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin 2024-25 sezonu hazırlıklarına başlayacağı tarih de belli oldu. NTV Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler 22 Haziran Cumartesi günü top başı yapacak.
Fenerbahçe 2-13 Temmuz tarihlerinde ise Avusturya kampı gerçekleştirecek.
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