Jose Mourinho'nun cezasında Şenol Güneş ayrıntısı!

Yayınlanma: 06.04.2025 - 10:30

Güncelleme: 06.04.2025 - 10:31

PFDK, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası sarı-lacivertlilerin faturasını kesti. Kurul, "saldırı"dan sevk edilen Jose Mourinho'yu "sportmenliğe aykırı hareket"ten 3 maçla cezalandırdı.

Cezası 4 maçın altında kalan Mourinho, cezasını Süper Lig'de çekmeyecek. Öte yandan PFDK, Portekizli teknik adama verilen cezada emsal kararların dikkate alındığını ifade etti.

Sözcü'de yer alan habere göre; Mourinho'ya verilen cezada emsal alınan karar, 2017 yılında Türkiye Kupası'nda oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Şenol Güneş'in Simon Kjaer'e yaptığı hareket oldu.

Şenol Güneş, Kjaer'e yaptığı bu hareket sonrası 1 maçla cezalandırılmıştı.