Jose Mourinho'nun cezasında Şenol Güneş ayrıntısı!
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından Jose Mourinho'ya 3 maç ceza verilmişti. Portekizli çalıştırıcıya verilen cezada Şenol Güneş'in emsal alındığı iddia edildi.
PFDK, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası sarı-lacivertlilerin faturasını kesti. Kurul, "saldırı"dan sevk edilen Jose Mourinho'yu "sportmenliğe aykırı hareket"ten 3 maçla cezalandırdı.
Cezası 4 maçın altında kalan Mourinho, cezasını Süper Lig'de çekmeyecek. Öte yandan PFDK, Portekizli teknik adama verilen cezada emsal kararların dikkate alındığını ifade etti.
Sözcü'de yer alan habere göre; Mourinho'ya verilen cezada emsal alınan karar, 2017 yılında Türkiye Kupası'nda oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Şenol Güneş'in Simon Kjaer'e yaptığı hareket oldu.
Şenol Güneş, Kjaer'e yaptığı bu hareket sonrası 1 maçla cezalandırılmıştı.
Etiketler: #fenerbahçe #jose mourinho #şenol güneş #ceza
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